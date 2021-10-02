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Кличко зробив заяву про примусову вакцинацію киян

Автор: Людмила Жукова

Жителям Києва не вдасться уникнути обов'язкової вакцинації. Більш того, вона може стати примусовою.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами столичного градоначальника, кияни зобов'язані зробити щеплення від COVID-19, якщо хочуть вільно їздити в громадському транспорті або, наприклад, зайти в заклад.

"Ми не хочемо доводити до примусової вакцинації, але дійдемо до того, що якщо ви хочете їздити в громадському транспорті, то без вакцинації ви цього не зможете зробити. Якщо ви хочете піти в громадські заклади, то також без вакцинації ви цього не зможете зробити. Це як примусово, але це турбота про найцінніше-здоров'я людей", - попередив Кличко.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі назвав головну причину безладу в Україні.


Також сам Савік Шустер викрив психологію президента РФ і розповів про стратегію Путіна проти України.


Крім того, стало відомо, за що звільнили колишнього генпрокурора Рябошапку насправді.


Ще експерти вияснили, з якою емоцією в Україні живуть сьогодні 16-18-річні українці.


Також у ефірі показали реконструкцію замаху на Сергія Шефіра.

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Вакцинація