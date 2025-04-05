Сезон клещей начался: как защититься от паразитов просто и быстро

Клещи могут ждать свою жертву в траве, на кустах или даже в городских парках. Чтобы защититься от клещей весной, есть простые и эффективные методы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины рассказывает, как отпугнуть клещей и удалить их с себя.
Чтобы снизить риск укуса, Министерство здравоохранения Украины советует правильно подбирать одежду:
Клещи чаще всего прикрепляются к человеку, когда он останавливается для отдыха. Они двигаются медленно снизу вверх, поэтому важно сразу проверять открытые участки тела после пребывания на природе.
Выбор репеллентов - важный шаг в защите от клещей. Минздрав рекомендует средства, содержащие:
Для тех, кто предпочитает натуральные методы, подойдут отвары из трав, запах которых отпугивает клещей. Используйте полынь, пижму, мяту, ромашку, лаванду или розмарин. Настой можно распылять на кожу и одежду перед выходом на улицу.
Если клещ все же укусил, важно действовать правильно:
Следуя этим советам, вы значительно снизите риск опасного укуса клеща и сможете наслаждаться весенними прогулками без лишних забот.
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