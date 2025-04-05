Сезон клещей начался: как защититься от паразитов просто и быстро

Клещи могут ждать свою жертву в траве, на кустах или даже в городских парках. Чтобы защититься от клещей весной, есть простые и эффективные методы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины рассказывает, как отпугнуть клещей и удалить их с себя.

Как избежать укуса клеща

Чтобы снизить риск укуса, Министерство здравоохранения Украины советует правильно подбирать одежду:

Выбирайте закрытую одежду - длинные брюки, кофты с рукавами, головной убор.

- длинные брюки, кофты с рукавами, головной убор. Отдавайте предпочтение светлым тканям , ведь на них легче заметить клеща.

, ведь на них легче заметить клеща. Каждые два часа проверяйте себя и детей, особенно во время длительных прогулок.

проверяйте себя и детей, особенно во время длительных прогулок. Во время отдыха на природе очищайте место от сухих листьев и травы в радиусе 20-25 метров.

По возвращении домой вытряхните одежду, постирайте ее, а всех членов семьи отправьте в душ.

Клещи чаще всего прикрепляются к человеку, когда он останавливается для отдыха. Они двигаются медленно снизу вверх, поэтому важно сразу проверять открытые участки тела после пребывания на природе.

Средства защиты от клещей: аптечные и народные методы

Выбор репеллентов - важный шаг в защите от клещей. Минздрав рекомендует средства, содержащие:

DEET (ДЭТА ) - один из самых эффективных ингредиентов в спреях.

) - один из самых эффективных ингредиентов в спреях. Икаридин, IR3535, OLE, PMD - природные компоненты, отпугивающие паразитов.

- природные компоненты, отпугивающие паразитов. Перметрин - вещество для обработки одежды, которое убивает клещей при контакте.

Для тех, кто предпочитает натуральные методы, подойдут отвары из трав, запах которых отпугивает клещей. Используйте полынь, пижму, мяту, ромашку, лаванду или розмарин. Настой можно распылять на кожу и одежду перед выходом на улицу.

Как безопасно вытащить клеща

Если клещ все же укусил, важно действовать правильно:

Используйте тонкий пинцет с острыми концами, чтобы подцепить паразита как можно ближе к коже.

Извлекайте его медленно и равномерно, без резких движений.

Если часть клеща осталась в коже, попробуйте удалить ее пинцетом или обратитесь к врачу.

После процедуры обработайте место укуса спиртом, тщательно вымойте руки с мылом.

Клеща можно уничтожить - опустить в спирт, герметично запаковать или смыть в унитаз.

Следуя этим советам, вы значительно снизите риск опасного укуса клеща и сможете наслаждаться весенними прогулками без лишних забот.