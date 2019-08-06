На кладовищі з жменею пігулок: патрульні дивом врятували жінку від суїциду (відео)

Патрульні врятували молоду жінку від самогубства в Чернівцях. У понеділок, 5 серпня, до правоохоронців звернувся чоловік з повідомленням, що його дружина зникла без вісти, перед цим надіславши повідомлення суїцидального характеру. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Поліція встановила, що зранку жінка пішла на роботу, надіслала чоловікові повідомлення з погрозами вкоротити собі віку і перестала відповідати на телефонні дзвінки.

Чоловік зниклої також додав, що зранку їй телефонували з кредитної компанії та погрожували.

"Раз за разом поліцейські телефонували жінці. Під час однієї зі спроб, вона відповіла: "Не шукайте мене, я зараз там де тихо і спокійно, зі своїми рідними", - сказано в повідомленні.

Тоді чоловік припустив, що вона могла піти на кладовище, де нещодавно поховали її матір. Патрульні разом з чоловіком і донькою направилися туди.

"За лічені хвилини напівпритомну громадянку помітили біля могили матері, в руках жінка тримала пігулки", - йдеться в публікації.

Патрульна поліція в Чернівцях завадила самогубству жінки (скрін: facebook.com/KyivOperativ)

Знайдена була в напівпритомному стані і продовжувала втрачати свідомість. Від чоловіка інспектори дізналися, що в неї хворе серце. Жінку одразу ж доправили до найближчого медичного пункту, де їй надали медичну допомогу.

Патрульна поліція в Чернівцях завадила самогубству жінки (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, нещодавно патрульна поліція Києва допомогла жінці з переймами дістатися до пологового будинку.

До слова, співробітник патрульної поліції Одеської області розповіла, як працюють правоохоронні органи. За її словами, поліція реагує не на всі виклики, а якщо і реагує, то абияк.