В киевском Гидропарке неизвестные отравили собак: что известно

В Киеве 27 декабря в Гидропарке отравили бродячих собак. Животные мирно жили в этом месте около года.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местный Telegram-канал, который в свою очередь ссылается на заявление экологов.
Так, в сообщении директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что собаки около года здесь жили, их кормили люди, занимающиеся на тренажерах.
Из-за яда погибли сразу четыре собаки - Барик, Блэк, Дик и Рыжий.
По словам эколога, уцелело только одно животное.
Напомним, что в Украине убийство собак в населенных пунктах считается уголовным преступлением. Пока правоприменительная практика не распространена, поэтому живодеры продолжают совершать жестокость и преступления против животных.
Пока что полиция Киева никак не отреагировала на убийство собак.
К слову, это не первый случай отравления собак в Гидропарке. За последние годы уже было несколько схожих ситуаций. Следователи Днепровского управления полиции открывали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.
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