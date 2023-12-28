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В киевском Гидропарке неизвестные отравили собак: что известно

Фото: В Киеве в Гидропарке отравили собак (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 27 декабря в Гидропарке отравили бродячих собак. Животные мирно жили в этом месте около года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местный Telegram-канал, который в свою очередь ссылается на заявление экологов.

Детали преступления против животных в Киеве

Так, в сообщении директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что собаки около года здесь жили, их кормили люди, занимающиеся на тренажерах.

Из-за яда погибли сразу четыре собаки - Барик, Блэк, Дик и Рыжий.

По словам эколога, уцелело только одно животное.

Напомним, что в Украине убийство собак в населенных пунктах считается уголовным преступлением. Пока правоприменительная практика не распространена, поэтому живодеры продолжают совершать жестокость и преступления против животных.

Пока что полиция Киева никак не отреагировала на убийство собак.

К слову, это не первый случай отравления собак в Гидропарке. За последние годы уже было несколько схожих ситуаций. Следователи Днепровского управления полиции открывали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

 

Как мы раньше писали, в киевском зоопарке спасли из-под обстрелов сервалов.

Раньше мы рассказывали о коровах в Чернобыле, которые пережили оккупацию и привыкли к жизни без людей.

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