В киевском Гидропарке неизвестные отравили собак: что известно

Детали преступления против животных в Киеве

Так, в сообщении директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что собаки около года здесь жили, их кормили люди, занимающиеся на тренажерах.

Из-за яда погибли сразу четыре собаки - Барик, Блэк, Дик и Рыжий.

По словам эколога, уцелело только одно животное.

Напомним, что в Украине убийство собак в населенных пунктах считается уголовным преступлением. Пока правоприменительная практика не распространена, поэтому живодеры продолжают совершать жестокость и преступления против животных.

Пока что полиция Киева никак не отреагировала на убийство собак.

К слову, это не первый случай отравления собак в Гидропарке. За последние годы уже было несколько схожих ситуаций. Следователи Днепровского управления полиции открывали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.