В Киевской области шершни до смерти покусали мужчину: детали трагедии

В селе Антонов Киевской области мужчина погиб после нападения на него стаи шершней. Все потому, что крестьянин пошел к берегу местной реки, чтобы срезать дерево.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост полиции Киевской области в Telegram.
Так, 2 октября житель села Антонов пошел к берегу местной реки срезать дерево. После этого из дерева вылетели шершни, которые и покусали мужчину.
В результате 55-летний мужчина скончался на месте.
Правоохранители советуют в случае обнаружения гнезда с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, звонить спасателям по номерам спецлиний "101" или "112" для их обезвреживания.
Для человека укус шершня не опасен, хотя и неприятен. Однако в некоторых случаях такая травма может привести к удушью, отеку органов дыхания, анафилактическому шоку и смерти.
Опасный укус является в следующих случаях:
Симптомы при укусе шершня могут быть разными по тяжести. К легким симптомам относятся:
В тяжелых случаях симптомы могут быть следующими:
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