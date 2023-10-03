В Киевской области шершни до смерти покусали мужчину: детали трагедии

Что известно

Так, 2 октября житель села Антонов пошел к берегу местной реки срезать дерево. После этого из дерева вылетели шершни, которые и покусали мужчину.

В результате 55-летний мужчина скончался на месте.

Правоохранители советуют в случае обнаружения гнезда с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, звонить спасателям по номерам спецлиний "101" или "112" для их обезвреживания.

В Киевской области умер мужчина из-за укуса шершней (фото: t.me/policekyivregion)

Чем опасны укусы шершней

Для человека укус шершня не опасен, хотя и неприятен. Однако в некоторых случаях такая травма может привести к удушью, отеку органов дыхания, анафилактическому шоку и смерти.

Опасный укус является в следующих случаях:

если у человека есть аллергия на укусы насекомых или астма

если насекомое ужалило в шею, грудную клетку или лицо - возможен отек органов дыхания и удушья

если ужалило сразу несколько шершней

Симптомы при укусе шершня могут быть разными по тяжести. К легким симптомам относятся:

отек и покраснение в месте укуса

сильная боль, которая длится несколько дней

зуд

В тяжелых случаях симптомы могут быть следующими: