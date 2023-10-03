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В Киевской области шершни до смерти покусали мужчину: детали трагедии

В Киевской области мужчина умер из-за укусов шершней (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Антонов Киевской области мужчина погиб после нападения на него стаи шершней. Все потому, что крестьянин пошел к берегу местной реки, чтобы срезать дерево.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост полиции Киевской области в Telegram.

Что известно

Так, 2 октября житель села Антонов пошел к берегу местной реки срезать дерево. После этого из дерева вылетели шершни, которые и покусали мужчину.

В результате 55-летний мужчина скончался на месте.

Правоохранители советуют в случае обнаружения гнезда с опасными насекомыми, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, звонить спасателям по номерам спецлиний "101" или "112" для их обезвреживания.

В Киевской области умер мужчина из-за укуса шершней (фото: t.me/policekyivregion)

Чем опасны укусы шершней

Для человека укус шершня не опасен, хотя и неприятен. Однако в некоторых случаях такая травма может привести к удушью, отеку органов дыхания, анафилактическому шоку и смерти.

Опасный укус является в следующих случаях:

  • если у человека есть аллергия на укусы насекомых или астма
  • если насекомое ужалило в шею, грудную клетку или лицо - возможен отек органов дыхания и удушья
  • если ужалило сразу несколько шершней

Симптомы при укусе шершня могут быть разными по тяжести. К легким симптомам относятся:

  • отек и покраснение в месте укуса
  • сильная боль, которая длится несколько дней
  • зуд

В тяжелых случаях симптомы могут быть следующими:

  • затруднение дыхания
  • головокружение
  • потемнение в глазах
  • тошнота и рвота
  • судорога
  • обморок
  • тахикардия
  • крапивница
  • анафилактический шок

Ранее мы сообщали, что на Буковине после укусов шершней умерла женщина.

Также мы писали, что гигантские опасные шершни заполонили Британию.

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комахиукуси