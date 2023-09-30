Киевская блогерша ночью покаталась на Южном мосту с издевающимся над животными живодером (видео)

В сети опубликовали видео, где киевская блогерша Виктория "Девиль" едет на машине со своим парнем по Южному мосту, который закрыт для движения частных авто. Все это девушка подписала фразой "когда у него есть пропуск". Однако выяснилось, что водителем авто является сын насильника и живодер Александр Шекерли.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой паре.

На видео блогерша показывает, как они с парнем едут по пустому Южному мосту, слушают российскую музыку и поют. На другом видео Виктория уже снимает маникюр, ноги и украшения, а еще показывает своего парня Александра.

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Страницу в Instagram девушка закрыла, а ее основная учетная запись - заблокировали. Известно, что она владелица онлайн-магазина.

В социальных сетях Виктория не упоминает о войне в Украине, зато показывает роскошный образ жизни. Но и о желто-синих сердечках не забывает.

Виктория "Девиль" (фото: instagram.com/anyuta.devil)

Всплыли неизвестные детали о парне

Пользователи социальных сетей узнали в Александре печально известного живодера Шекерли. В 2017 году сеть всколыхнуло видео, где он издевался над котенком, бросая его через крышу дома.

Тогда на его страничке в Instagram также были фото с мышью, которую положили в чеку гранаты, но сейчас они удалены.

Эти фотографии Александр убрал со своей страницы (фото: nevsedoma.com.ua)

Известно также, что отца Александра Николая Шекерли приговорили к 10,5 годам за педофилию.

49-летний Николай Шекерли и 54-летний Сергей Емельянов были известными бизнесменами в Мариуполе. В ночной клуб "Парадокс" в Орджоникидзевском районе они привлекали девочек в возрасте от 11 до 15 лет, где принуждали к интиму. После этого запугивали детей, чтобы те хранили молчание.

Отец Александра Николай Шекерли (фото: nevsedoma.com.ua)

В кабинете, где все происходило, вели видеосъемку. Во время обыска стражи порядка изъяли наркотики, диски с порнографическими материалами. Всего за два года там побывало около 200 девочек. Один из задержанных умышленно заражал своих жертв вирусом гепатита C, передаваемого половым путем.