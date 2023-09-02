В Киевской области зафиксировали массовые отравления в детских садах: как уберечь детей

В Киевской области зафиксировали массовое отравление среди детей дошкольных учебных заведений в Бучанском и Фастовском районах. Врачи обнаружили, что это острая кишечная инфекция.
Об этом сообщают в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней МЗ Украины.
В Киевской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов. Специалисты связывают это с компанией кейтеринга, которая обеспечивала учебные заведения питанием.
По состоянию на 1 сентября зарегистрировано 18 случаев среди детей от двух до шести лет. Известно, что 30 августа все они употребляли продукты, которые были доставлены в садики кейтеринговой компанией.
Сейчас на стационарном лечении находятся 17 детей, из них один ребенок в отделении интенсивной терапии.
Специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить, что привело к инфицированию, и локализовать вспышку. Проводят также лабораторные обследования, направленные на выявление возбудителя заболевания.
Острые кишечные инфекции достаточно опасны из-за развития осложнений, особенно у детей. Для защиты от кишечных инфекций следует соблюдать следующие правила:
При появлении первых симптомов кишечной инфекции, не занимайтесь самолечением - немедленно обращайтесь к врачу.
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