В Киевской области - вспышка опасного заболевания: о чем речь и где установлен карантин

На территории охотничьих угодий в Киевской области была зарегистрирована вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС).
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказывает, где именно произошла вспышка заболевания, где установлен карантин, а также как предотвратить возникновение заболевания у свиней.
Вспышка заболевания африканской чумой среди диких свиней была зарегистрирована 21 мая на территории охотничьих угодий ООО "СОХ "Переяславское" Бориспольского района Киевской области.
Учитывая это, местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Бориспольской районной государственной (военной) администрации решила:
Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, в зону защиты вошли:
В то же время в зону надзора вошли:
Отмечается, что специалистами ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы принимаются все меры, предусмотренные Инструкцией по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.
Чтобы предотвратить возникновение заболевания, эксперты рекомендуют владельцам индивидуальных хозяйств, выращивающих свиней, соблюдать следующие правила:
Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые "воскресили" вампиршу ХVI века, распространяющую чуму.
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