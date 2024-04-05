RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)

Киев закупит новые автобусы (фото: Dmytro Bondar)
Автор: Василина Копытко

Киев закупит турецкие автобусы. КП "Киевпасстранс" уже заключил договор с компанией Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Покупка транспорта пройдет в рамках кредита ЕИБ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на результаты тендера.

Что известно о покупке новых автобусов

Как отмечено в тендере, первая партия автобусов поступит через 8 месяцев после уплаты аванса, а вся партия в течение 22 месяцев.

В тендере количество транспортных средств не отмечено, но ранее СМИ сообщали, что Киев закупит 85 автобусов. Сумма договора - €18 591 017,25.

Киев закупит новые автобусы (фото: denysenthusiast)

Как будет выглядеть новый столичный транспорт

Согласно сообщению ресурса AllTransUA, скорее всего, речь идет о закупке автобусов Anadolu Isuzu Citiport 12.

Эта компания в 2017 году отправила в Украину несколько демонстрационных образцов, которые путешествовали по разным городам. Также их транспорт покупают другие страны.

Добавим, что оглашение тендера состоялось еще в марте 2021 года, но из-за начала полномасштабной войны в Украине оценку предложений приостановили. Рассмотрение возобновили в 2023 году. В торгах участвовали только две компании, вторая была Otokar.

Так будут выглядеть автобусы, которые закупят для Киева (фото: Dmytro Bondar)

Ранее мы писали о том, кому в Киевпасстрансе предлагают 23 тыс. грн зарплаты.

Читайте также о том, что в Киеве изменятся ПДД.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАвтобусы