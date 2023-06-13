Киевляне начали получать опасные сообщения: что известно

Как выглядят подозрительные письма по электронной почте

В сообщениях, поступающих на электронную почту киевлян и жителей окрестных городов, находится файл с подозрительным названием "Спецсообщение" или "Электронная копия служебного письма".

Этот файл может содержать вирусное приложение, которое может нанести ущерб компьютеру или украсть личные данные пользователя.

Органы прокуратуры отмечают, что они не производили никаких подобных рассылок и призывают получателей таких сообщений не открывать прикрепленные файлы и немедленно их удалять. Это позволит избежать возможных проблем и оградить свою информацию от злоумышленников.

Эти спам-сообщения начали поступать 13 июня после 14:00. Поэтому важно быть особенно бдительным и не открывать подозрительные файлы, если они пришли после этого времени.

Киевлян просят не доверять подозрительным е-сообщениям. А если вы не уверены, что уже не открыли такое письмо или файл, обратитесь к специалистам по компьютерной безопасности или органам правопорядка, которые объяснят вам алгоритм дальнейших действий.

"Никаких подобных рассылок прокуратура не осуществляла. Будьте бдительны! Вместе победим!" - отметили в столичной прокуратуре.