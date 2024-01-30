Киевляне могут купить билеты на электричку на 50% дешевле: как это сделать

Жители и гости Киева могут приобрести билеты на кольцевую электричку за полцены. Акция будет действовать еще два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале приложения "Київ Цифровий".
Чтобы воспользоваться 50% скидкой на оплату проезда в электричке нужно:
Акция будет действовать еще два месяца при покупке разового билета картой Visa.
Напомним, что 18 января депутаты Киевсовета проголосовали за переименование названий остановок электрички. Теперь названия будут такими:
Раньше мы рассказывали, когда могут открыть станцию метро в Киеве.
Мы также сообщали о том, что в Чернигове начнут выдавать карты для бесплатного проезда.