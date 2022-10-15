Отключение света в Киеве: киевлянам объяснили важное уточнение

В результате обстрелов РФ критической инфраструктуры компании ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Такое решение вступило в силу с 10 октября на неограниченный интервал времени.
ДТЭК объяснил, почему такие отключения важны для Украины в нынешней ситуации.
Причиной отключений может быть:
Для того чтобы свет был дома у каждого, нужно проводить стабилизацию энергосистемы и оперативные ремонтные работы.
Электроснабжение может отключаться на 4 часа по графику, размещенному на сайте компании. Однако работники отмечают, что в отдельных случаях продолжительность отключения может быть длиннее.
"Это будет связано с тем, какова причина внедрения отключения и времени, необходимого для стабилизации ситуации. О продолжительности в таком случае мы будем сообщать дополнительно", - объясняют специалисты.
Чтобы помочь энергосистеме страны пройти этот сложный период, клиентов просят потреблять электроэнергию умеренно: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18.00 до 23.00 и утром с 7.00 до 11.00.
В пиковые часы по возможности не пользуйтесь такими энергозатратными приборами, как:
А представителей бизнеса просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Раньше мы рассказывали, как вскипятить воду и сэкономить электроэнергию.
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