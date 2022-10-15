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Отключение света в Киеве: киевлянам объяснили важное уточнение

Отключение необходимо для стабилизации работы инфраструктуры (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В результате обстрелов РФ критической инфраструктуры компании ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Такое решение вступило в силу с 10 октября на неограниченный интервал времени.

ДТЭК объяснил, почему такие отключения важны для Украины в нынешней ситуации.

Что может привести к отключению?

Причиной отключений может быть:

  • перегрузка сетевых элементов
  • снижение частоты энергосистемы
  • нарушение режима допустимых перетоков
  • нарушение допустимых режимов работы гидроэлектростанций Украины
  • снижение напряжения в контрольных точках энергосистемы до аварийного уровня

Для того чтобы свет был дома у каждого, нужно проводить стабилизацию энергосистемы и оперативные ремонтные работы.

Сколько может занять отключение?

Электроснабжение может отключаться на 4 часа по графику, размещенному на сайте компании. Однако работники отмечают, что в отдельных случаях продолжительность отключения может быть длиннее.

"Это будет связано с тем, какова причина внедрения отключения и времени, необходимого для стабилизации ситуации. О продолжительности в таком случае мы будем сообщать дополнительно", - объясняют специалисты.

Как потреблять электроэнергию?

Чтобы помочь энергосистеме страны пройти этот сложный период, клиентов просят потреблять электроэнергию умеренно: включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18.00 до 23.00 и утром с 7.00 до 11.00.

В пиковые часы по возможности не пользуйтесь такими энергозатратными приборами, как:

  • утюги
  • бойлеры
  • кофеварки
  • электроплиты
  • микроволновки
  • электрочайники
  • стиральные машины
  • электрообогреватели

А представителей бизнеса просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Раньше мы рассказывали, как вскипятить воду и сэкономить электроэнергию.

Также читайте, как можно заранее подготовиться к возможным отключениям воды, света или газа.

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Электроэнергия