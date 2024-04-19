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Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Дочь Эминема (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Один из самых популярных рэп-исполнителей XXI века Эминем известен своей жесткой натурой. Однако, когда речь идет о его дочери Хейли Джейд Скотт, артист демонстрирует свою нежную сторону.

Как выглядит 28-летняя наследница звезды сейчас и чем занимается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Хейли Джейд Скотт.

Чем сейчас занимается дочь Эминема

Хейли окончила Мичиганский государственный колледж со степенью психолога.

Получив высшее образование и окончив университет, девушка решила не работать по своей специальности и последовать примеру своего отца, став музыкальной исполнительницей.

Хейли Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

У нее есть аккаунт в Instagram, на котором количество подписчиков превышает 3,1 миллиона. Однако она сохраняет дистанцию и редко делится подробностями своей личной жизни со своими фанатами.

Хейли Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

В феврале 2023 года Джейт Скотт объявила о помолвке со своим бойфрендом Эваном МакКлинтоком, с которым она находится в отношениях более пяти лет. Мужчина занимает руководящий пост в компании по управлению расследованиями в Мичигане.

Хейли Джейд Скотт с женихом (фото: instagram.com/hailiejade​​)

На днях, накануне своей свадьбы, наследница легендарного рэпера устроила девичник у Тампа-Бэй в компании подруг, устроив вечеринку на роскошной яхте.

Гейли Джейд Скотт устроила девичник (фото: instagram.com/hailiejade​​)

Стоит отметить, что Хейли - единственная дочь Эминема от его экс-жены Кимберли Энн Скотт. Также он удочерил Алайну "Лейни" Скотт, дочь сестры Ким, и Уитни, дочь своей бывшей жены от предыдущих отношений.

Кроме того, исполнитель был законным опекуном своего сводного брата Натана Кейна.

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