Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Чем сейчас занимается дочь Эминема

Хейли окончила Мичиганский государственный колледж со степенью психолога.

Получив высшее образование и окончив университет, девушка решила не работать по своей специальности и последовать примеру своего отца, став музыкальной исполнительницей.

Хейли Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

У нее есть аккаунт в Instagram, на котором количество подписчиков превышает 3,1 миллиона. Однако она сохраняет дистанцию и редко делится подробностями своей личной жизни со своими фанатами.

Хейли Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

В феврале 2023 года Джейт Скотт объявила о помолвке со своим бойфрендом Эваном МакКлинтоком, с которым она находится в отношениях более пяти лет. Мужчина занимает руководящий пост в компании по управлению расследованиями в Мичигане.

Хейли Джейд Скотт с женихом (фото: instagram.com/hailiejade​​)

На днях, накануне своей свадьбы, наследница легендарного рэпера устроила девичник у Тампа-Бэй в компании подруг, устроив вечеринку на роскошной яхте.

Гейли Джейд Скотт устроила девичник (фото: instagram.com/hailiejade​​)

Стоит отметить, что Хейли - единственная дочь Эминема от его экс-жены Кимберли Энн Скотт. Также он удочерил Алайну "Лейни" Скотт, дочь сестры Ким, и Уитни, дочь своей бывшей жены от предыдущих отношений.

Кроме того, исполнитель был законным опекуном своего сводного брата Натана Кейна.