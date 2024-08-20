Как выглядит Чемпионка Европы по сексу и чем она занимается сегодня (фото)

Мария Задравец - хорватская порномодель и первая Чемпионка Европы по сексу , который прошел в июне 2023 году в секретном месте возле Гетеборга в Швеции. В этом году девушка намерена подтвердить свой титул - она выйдет на сцену второго этапа соревнований в Стокгольме 28 сентября.

Как она выглядит сегодня и что известно о ее жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто такая Мария Задравец

Девушке 27 лет. Она родилась в небольшом хорватском городе Чаковец, а сейчас проживает в Германии.

Мария Задравец (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Мария снимается в фильмах для взрослых и ведет профиль на OnlyFans. На платформе девушка публикует видео и фото интимного характера.

Задравец в образе (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

В сети девушка известна под пикантным псевдонимом Sweet Mary. Там она демонстрирует свои пышные формы, делится подробностями личной жизни, а также публикует снимки из многочисленных путешествий.

В сети она известна под псевдонимом Sweet Mary (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Как прославилась Задравец

В 2023 году первый чемпионат Европы по сексу попал в новостные заголовки после того, как несколько взрослых звезд покинули его, назвав соревнование "малобюджетным "Большим братом". Несмотря на споры, в социальных сетях победительницей объявили Sweet Mery.

Мария Задравец (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Она успела поучаствовать только в одном выступлении, получить больше всех очков и в итоге выиграть турнир. У себя в соцсетях знаменитость поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

"Вот так все закончилось - я была объявлена чемпионкой Европы, хотя у меня было только одно выступление. Благодарю всех, кто поддерживал меня с самого начала! Что касается организации, я могу только сказать, что были ошибки", - отметила Задравец в публикации к фото.

Мария Задравец (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Выиграв в этом чемпионате, Мария получила большой денежный приз, который потратила, в частности, на пластику груди - увеличила ее с размера D до F.

"Я купила новый BMW, инвестировала в свой бизнес, инвестировала в себя, увеличила грудь и сделала пластику носа. Это уже что-то", - отметила в одном из интервью Задравец.

Задравец за диджейским пультом (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Участие Задравец в чемпионате Европы по сексу в 2024 году

Второй этап соревнований пройдет 28 сентября в Стокгольме.

Мария намерена защитить свой титул и снова получить "золото". И делать она это будет перед живой аудиторией.

"Я планирую приложить много усилий и попытаться выиграть этот турнир. Я очень взволнована, потому что там будут зрители, которые мотивируют меня еще больше", - отметила порнозвезда в в комментарии Daily Star.

Как выглядит Мария сейчас (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)

Девушка считает, что главное - быть собой, то есть естественной.

"Публика меня очень возбуждает и мотивирует быть еще лучше. Чем больше людей смотрит, тем больше я возбуждаюсь и тем больше отдаюсь", - подчеркнула Задравец.

Девушка нацелена на победу и в этом году (фото: instagram.com/marija.zadravec.21)