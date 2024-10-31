Какой смартфон купить до 5000 грн? Вот лучшие телефоны бюджетного класса

Xiaomi Redmi 12C

Цена: от 4 699 гривен

Xiaomi остается одним из лидеров на рынке доступных смартфонов, и Redmi 12C - один из лучших представителей бюджетной линейки. Этот смартфон оборудован 6,71-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+ и процессором MediaTek Helio G85, что позволяет запускать большинство приложений и простых игр.

Redmi 12C имеет аккумулятор на 5 000 мА/ч, обеспечивающий хорошую автономность, а также 3/4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Камера 50 Мп дает достойные фото при хорошем освещении, что делает его оптимальным вариантом за эти деньги.

Xiaomi Redmi 12C (фото: MegaBites)

Realme C33

Цена: от 3 999 гривен

Realme C33 также входит в список лучших бюджетных смартфонов благодаря сбалансированному сочетанию цены и производительности. Он оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и работает на базе процессора Unisoc T612.

Этот смартфон поддерживает 3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для повседневных задач. Realme C33 выделяется аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки, а 50 Мп основная камера позволяет делать качественные фото при хорошем освещении.

Realme C33 (фото: Gadget Rebirth)

Samsung Galaxy A04

Цена: от 4 799 гривен

Samsung традиционно предлагает надежные бюджетные устройства, и Galaxy A04 является отличным вариантом до 5 000 гривен. Смартфон имеет 6,5-дюймовый PLS дисплей с разрешением HD+ и оснащен процессором MediaTek Helio P35, которого достаточно для базовых нужд.

Аккумулятор на 5 000 мА/ч обеспечивает длительное время работы, а 13 Мп основная камера позволяет делать неплохие фото в дневное время. Galaxy A04 поддерживает интерфейс One UI, который прост в использовании и удобен для повседневного применения.

Samsung Galaxy A04

Infinix Hot 20i

Цена: от 4 499 гривен

Infinix становится популярным брендом на украинском рынке, предлагая интересные бюджетные решения, такие как Hot 20i. Этот смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и процессором MediaTek Helio A22.

Он имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, что вполне подходит для повседневных задач. 13 Мп основная камера обеспечивает приемлемое качество фотографий, а 5 000 мА/ч батарея гарантирует до двух дней работы без подзарядки.

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Tecno Spark 8C

Цена: от 3 499 гривен

Tecno Spark 8C - еще один интересный вариант с хорошими характеристиками за свои деньги. Он оборудован 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и работает на процессоре Unisoc T606. Смартфон предлагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч обеспечивает продолжительное время автономной работы.

Spark 8C также имеет 13 Мп камеру и дополнительный сенсор AI, который улучшает качество снимков при хорошем освещении.

Tecno Spark 8C