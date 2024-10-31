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Какой смартфон купить до 5000 грн? Вот лучшие телефоны бюджетного класса

Четверг 31 октября 2024 19:00
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Какой смартфон купить до 5000 грн? Вот лучшие телефоны бюджетного класса Бюджетные смартфоны, которые заслуживают вашего внимания (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

На рынке Украины в 2024 году можно найти множество достойных бюджетных смартфонов стоимостью до 5 000 гривен, которые предлагают хорошие характеристики за свои деньги. Эти устройства подойдут для повседневных задач, таких как звонки, мессенджеры, просмотр веб-страниц и даже для некоторых игр.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про пять смартфонов до 5 000 гривен, на которые стоит обратить внимание.

Xiaomi Redmi 12C

Цена: от 4 699 гривен

Xiaomi остается одним из лидеров на рынке доступных смартфонов, и Redmi 12C - один из лучших представителей бюджетной линейки. Этот смартфон оборудован 6,71-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+ и процессором MediaTek Helio G85, что позволяет запускать большинство приложений и простых игр.

Redmi 12C имеет аккумулятор на 5 000 мА/ч, обеспечивающий хорошую автономность, а также 3/4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Камера 50 Мп дает достойные фото при хорошем освещении, что делает его оптимальным вариантом за эти деньги.

Какой смартфон купить до 5000 грн? Вот лучшие телефоны бюджетного класса

Xiaomi Redmi 12C (фото: MegaBites)

Realme C33

Цена: от 3 999 гривен

Realme C33 также входит в список лучших бюджетных смартфонов благодаря сбалансированному сочетанию цены и производительности. Он оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и работает на базе процессора Unisoc T612.

Этот смартфон поддерживает 3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для повседневных задач. Realme C33 выделяется аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки, а 50 Мп основная камера позволяет делать качественные фото при хорошем освещении.

Какой смартфон купить до 5000 грн? Вот лучшие телефоны бюджетного класса

Realme C33 (фото: Gadget Rebirth)

Samsung Galaxy A04

Цена: от 4 799 гривен

Samsung традиционно предлагает надежные бюджетные устройства, и Galaxy A04 является отличным вариантом до 5 000 гривен. Смартфон имеет 6,5-дюймовый PLS дисплей с разрешением HD+ и оснащен процессором MediaTek Helio P35, которого достаточно для базовых нужд.

Аккумулятор на 5 000 мА/ч обеспечивает длительное время работы, а 13 Мп основная камера позволяет делать неплохие фото в дневное время. Galaxy A04 поддерживает интерфейс One UI, который прост в использовании и удобен для повседневного применения.

Какой смартфон купить до 5000 грн? Вот лучшие телефоны бюджетного класса

Samsung Galaxy A04

Infinix Hot 20i

Цена: от 4 499 гривен

Infinix становится популярным брендом на украинском рынке, предлагая интересные бюджетные решения, такие как Hot 20i. Этот смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и процессором MediaTek Helio A22.

Он имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, что вполне подходит для повседневных задач. 13 Мп основная камера обеспечивает приемлемое качество фотографий, а 5 000 мА/ч батарея гарантирует до двух дней работы без подзарядки.

Какой смартфон купить до 5000 грн? Вот лучшие телефоны бюджетного класса

Скриншот

Tecno Spark 8C

Цена: от 3 499 гривен

Tecno Spark 8C - еще один интересный вариант с хорошими характеристиками за свои деньги. Он оборудован 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и работает на процессоре Unisoc T606. Смартфон предлагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч обеспечивает продолжительное время автономной работы.

Spark 8C также имеет 13 Мп камеру и дополнительный сенсор AI, который улучшает качество снимков при хорошем освещении.

Какой смартфон купить до 5000 грн? Вот лучшие телефоны бюджетного класса

Tecno Spark 8C

Раньше мы писали про 8 лучших недорогих и удобных смартфонов, которые идеально подойдут пенсионерам.

А еще у нас есть материал про 7 лучших Android-смартфонов для разных задач и потребностей.

При подготовке материала использовались следующие источники: ROZETKA, Hotline.

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