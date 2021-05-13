Кива закотив скандал на суді над Медведчуком:" не треба ставити свою ж*пу перед моїм обличчям" (відео)

Спочатку Кива ходив по залу суду і висловлював свої претензії працівникам ЗМІ. Нардеп заявляв журналістам, що ті, мовляв, заважають йому виконувати "депутатські повноваження".

А потім скандальному нардепу не сподобалося, що журналіст "24 каналу" встановив штатив і повернувся до нього спиною, затуляючи йому огляд. Далі виникла словесна перепалка.

"Не треба ставити свою жо*у перед моїм обличчям", - звернувся до журналіста Кива.

Журналіст відповів нардепу, що він також не повинен бачити "жо*у Киви", на що той прокричав, щоб журналісти не заважали йому працювати.

Втихомирив нардепа-скандаліста його однопартієць Вадим Рабінович. Він попросив його сісти і той погодився.

Ілля Кива влаштував скандал з журналістом

Нагадаємо, що 11 травня Віктору Медведчуку оголосили підозру. Його підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.