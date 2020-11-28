Кива зганьбився через Сороса у прямому ефірі: чиста маячня!

Іллю Киву принизили в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" через висловлювання про Джорджа Сороса, на якого народний депутат від "Опозиційного блоку - За життя" покладає відповідальність за більшість проблем України.

Після чергової згадки імені американського мільярдера, мецената і голови хедж-фонду Soros Fund Management одіозний політик нарвався на критику ведучого.

Це сталося після того, як Кива перебив виступ нардепа з фракції "Голос" Ярослава Залізняка, вступив у суперечку з опонентом і назвав його представником "групи Сороса в українському парламенті".

Тут не стримався вже Савік Шустер. Він вирішив уточнити у Киви, чи знає депутат насправді, про кого постійно торочить.

"Ілле Володимировичу, досить! І взагалі не називайте... Ви колись Сороса бачили взагалі? Ви знаєте, хто це? Ви колись щось про нього читали? Ви просто словами кидаєтесь, не знаєте про кого. Так? Це чиста маячня справжня. Це справжня маячня!" - емоційно висловився ведучий.

"Це ваша позиція", - відреагував на це Кива.

"Це не моя позиція. Це позиція всіх нормальних людей", - наголосив Шустер.

"Ну хто його знає..." - тільки й сказав нардеп у відповідь.

Відео: Ілля Ківа зганьбився через висловлювання про "групу Сороса" - Савік Шустер емоційно відреагував

Раніше повідомлялося, що нещодавно Кива жорстко зганьбився через конфлікт ув Карабасі та своєї раптової заяви про "війну між Туреччиною і Вірменією".

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова" експерти приділили увагу питанням вакцинації та боротьби з коронавірусом. Зокрема, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує українців вакцинація від розповсюдження COVID-19.

Наталія Виноград розповіла про вакцинацію від коронавірусу

Головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак розповів про термінову необхідність введення локдауну в Україні, не зважаючи на ризики для економіки.

Юрій Сак виступив за повний локдаун

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А ще директор клініки сімейної медицини в Дубаї Лілія Чуб розповіла, як ОАЕ вдається стримувати епідемію без введення жорсткого локдауну. Чи можна так само зробити в Україні? Дивіться в сюжеті.

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