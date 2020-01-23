Ківа накинувся на чоловіка з камерою: я зроблю вас відомим

Ілля Ківа продовжує дивувати своєю поведінкою. Після нещодавнього скандалу в київському кафе, в якому він побився з ветераном АТО, в мережі згадали ще про один інцидент, який стався, судячи з усього влітку. У мережу просочилося відео, на якому депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" веде себе досить зухвало.

У відеоролику Ківа кидається на чоловіка, що його знімає на камеру, але потім зупиняється, коли чує, що відео транслюється у соцмережу Facebook. Ролик з'явився на сторінці в Instagram Dtp.kiev.ua. Коли саме зняли сутичку з депутатом - не уточнюється.

Ілля Ківа кинувся на автора відео зі словами: "Я зроблю вас відомим".

Користувачі мережі відразу ж відреагували на відео в коментарях. Багато людей пишуть, що депутат схожий на "клоуна", а його поведінка просто смішна і негідноапарламентарія.

Баклан! А без клоунів які поряд.

А чого він ходить як то дивно,як на підборах. Або не встиг у кімнату роздумів???

Це не допустима поведінка для чиновника. Тут тільки гнати його в три шиї з ВР і що б відповідав за законом.

Ну про ходу Ківи вчора писала, не помилилася.

Так він тупо наривається, щоб відхопити вдруге.

Скріншот коментарів (Instagram)