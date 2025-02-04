Китай обвинил Google в нарушении закона. Что угрожает IT-гиганту?

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Что известно о расследовании против Google в Китае

Государственное управление по регулированию рынка Китая сообщило, что Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства страны, и в соответствии с законом начато расследование.

Однако ведомство не предоставило дополнительных деталей относительно расследования или того, какие именно действия Google могли привести к нарушению закона.

Продукты Google, включая его поисковую систему, заблокированы в Китае, а доход компании из этой страны составляет лишь около 1 процента от глобальных продаж. Тем не менее Google продолжает сотрудничество с китайскими партнерами, такими как рекламодатели.

В 2017 году Google объявил о запуске небольшого центра искусственного интеллекта в Китае, однако этот проект был закрыт через два года, и, согласно сообщению в блоге компании, в настоящее время Google не ведет исследований в области ИИ в Китае.

Черный список компаний США

Кроме того, Министерство торговли Китая добавило американскую холдинговую компанию PVH Corp, владеющую брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также биотехнологическую фирму Illumina в свой список "ненадежных" предприятий.

Власти Китая заявили, что эти компании предприняли "дискриминационные меры в отношении китайских предприятий" и "нанесли ущерб законным правам и интересам китайских компаний".

Компании, попавшие в черный список, могут столкнуться со штрафами и широким спектром санкций, включая запрет на торговлю и аннулирование разрешений на работу для иностранного персонала.

Пошлины на Tesla и сельскохозяйственную технику

Китай также объявил о 10-процентных пошлинах на импорт американского сельскохозяйственного оборудования, что может затронуть такие компании, как Caterpillar, Deere & Co и AGCO, а также небольшое количество грузовиков и крупногабаритных седанов с двигателями большой мощности, поставляемых в Китай из США.

Под новые тарифы может попасть Cybertruck Илона Маска - электропикап Tesla, который компания активно продвигает в Китае, ожидая разрешения на начало продаж.

Министерство торговли Китая заявило, что новые тарифы на американские товары вступят в силу 10 февраля.

Обострение торговой войны

Объявленные во вторник меры усиливают торговые ограничения между Пекином и Вашингтоном, которые ранее в основном касались технологического сектора при администрации бывшего президента США Джо Байдена, стремившейся ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам.

В декабре Китай сообщил о начале расследования в отношении Nvidia по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Этот шаг рассматривался как ответ на новые санкции США против китайского полупроводникового сектора.

Кроме того, в конце прошлого года влиятельная китайская промышленная группа призвала провести проверку безопасности продукции Intel, продаваемой в Китае.