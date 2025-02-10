Китай создает команду для защиты Земли от астероида-убийцы: что известно

В пятницу Европейское космическое агентство (ESA) обновило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году до 2,2 процентов, поставив его на первое место в списке рисков.

Астероид, диаметр которого оценивается от 40 до 90 метров, был обнаружен Институтом астрономии Гавайского университета в конце декабря. Это открытие активировало глобальные механизмы реагирования на угрозу астероидов, поскольку вероятность столкновения превысила международный порог мониторинга.

Через несколько недель после обнаружения астероида специализированный центр при Государственном управлении науки, технологий и промышленности для национальной обороны Китая опубликовал объявление о наборе специалистов на три вакансии в сфере "планетарной защиты".

Центр, занимающийся исследованиями и разработками в области аэрокосмической техники и наблюдением за Землей, ищет выпускников для изучения методов мониторинга астероидов и создания системы раннего предупреждения, согласно объявлению, опубликованному в прошлом месяце в WeChat-аккаунте журнала China Space Science and Technology.

Существует несколько методов предотвращения столкновения астероида с Землей. В 2022 году NASA провело первый успешный тест системы планетарной защиты и изменило траекторию астероида, столкнувшись с ним.