У Китаї українець наклав на себе руки через знущання вчителя: нові деталі інциденту

Самогубство українського школяра в Китаї (фото: колаж РБК-Україна)

У Китаї школяр Іван Лю скоїв суїцид через знущання вчителя

В Шанхаї 13-річний українець Іван Лю, який жив з батьками в Китаї, скоїв суїцид. Хлопець вистрибнув з 13-поверху, бо не міг більше миритися зі знущаннями вчителя. На його руці було написано "Жертва шанхайської освіти", але довести, що це був буллінг з боку шкільного вчителя складно через відсутність в місцевому законодавстві відповідної статті. Про це повідомляє LB.ua.

Мати загиблого Олена Артеменко розповіла, що у китайському законодавстві відсутня стаття "Доведення до самогубства", тому довести провину шкільного вчителя дуже важко.

Фото: Іван Лю (фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Жінка зізналася, що після інциденту з її сином, в поліції їй сказали, що коли вона поскаржилася на вчителя директору школи, то підписала дитині смертний вирок.

Мати хлопчика розповіла, що поліцейські спочатку не хотіли вказувати в протоколі факти, які підтверджують доведення до самогубства, але батько Івана змусив їх це зробити.

Фото: Іван Лю (фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Генеральний Консул України в Шанхаї Дмитро Пономаренко розповів, після смерті українця консульська служба супроводжує справу. Крім того, служба зверталася до правоохоронців Шанхаю і КНР.

Посольство України звернулося також до Міністерства громадської безпеки КНР з проханням більш детально розслідувати всі обставини самогубства Івана Лю.

Мама підлітка розповіла, що на похорон Івана зі школи ніхто не прийшов, але деякі батьки написали повідомлення з співчуттям. При цьому в день загибелі хлопця, його колишній керівник класу видалив батьків хлопчика із загальних чатів в месенджері. Через кілька днів це зробила і нова вчителька загиблого Івана.