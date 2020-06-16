У Китаї виявлений новий коронавірус: особоливо заразний

У Китаї на ринку Пекіна виявлений новий коронавірус, який ще небезпечніший, ніж COVID-19, виявлений в Ухані. Річ у тому, що новий штам володіє підвищеною здатністю заражати.

Новий вірус дуже швидко еволюціонує і його характеристики постійно змінюються. У цьому запевняє професор інституту вірусології медичного відділення Уханського університету Ян Чжаньцю.

За словами фахівця, прогнози непогані, через те, що в Китаї зараз спекотна погода і це не сприяє поширенню захворювання. Про це пише Global Times.

Відзначимо, що новий штам виявили на продовольчому ринку китайської столиці під назвою "Сіньфаді". Директор ринку розповів, що вірус знайшли на дошці, на якій обробляли лосося. Ця риба імпортувалася сюди з іншого базару, а саме з закритого ринку морепродуктів Цзиншень, де раніше було виявлено вогнище поширення вірусу.

Перевірку "Сіньфаді" вирішили організувати після двох місяців закінчення карантину в Китаї. Зараз у Пекіні прийняли рішення закрити всі продуктові ринки, щоб уникнути поширення інфекції.

Нагадаємо, що на цей час COVID-19 інфікував понад 8 мільйонів жителів нашої планети. Боротьба з інфекцією триває.

Як ми раніше повідомляли, за місяць кількість померлих від коронавірусу в Україні зросла майже вдвічі.