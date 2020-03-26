У Китаї знайшли нульового пацієнта COVID-19: як він заразився

Коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з міста Ухань в кінці 2019 року. Лише 31 грудня влада Китаю оголосила про новий вірус, коли вже було 27 заражених. Але перший випадок був виявлений ще 11 грудня. Хто став нульовим пацієнтом, і від кого він міг заразитися - в матеріалі Styler.

Пацієнтом, у якого діагностували коронавірус вперше, виявилася жінка на прізвище Вей - продавчиня живих креветок з ринку "Хунань". Саме з цього ринку і стала поширюватися інфекція. Про це пишуть китайські ЗМІ.

Повідомляється, що продавчиня креветок звернулася до лікарів 11 грудня 2019 року, коли у неї з незрозумілої причини піднялася температура. Їй зробили ін'єкцію ліків, належних в таких випадках за протоколом, і відправили додому.

Через п'ять днів хвороба не відступала, і жінку направили в лікарню "Сехе" при Хуачжунському університеті науки і технології. Саме там у неї виявили зараження новим коронавірусом.

До 31 грудня стало відомо про 27 пацієнтів, 24 з них - були на ринку "Хунань", причому четверо - члени однієї сім'ї. Саме цей ринок морепродуктів вважається відправною точкою для пандемії коронавіруса, яким вже заразилися майже 500 тисяч людей у всьому світі.

Вчені досі б'ються над загадкою, як саме вірус міг перейти з тварини носія до людини. Збиває з пантелику і той факт, що не всі перші пацієнти пов'язані з ринком "Хунань". Один з них - чоловік з прізвищем Чень - не був на ринку, але 16 грудня у нього з'явилися симптоми коронавіруса. При цьому всі члени його сім'ї виявилися здоровими.

Раніше вчені прийшли до висновку, що коронавірус має природне походження, а не виведений лабораторно. З'ясувалося, що джерелом нового штаму SARS-CoV-2 стали летючі миші.