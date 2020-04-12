У Китаї геном коронавіруса був відкритий на початку епідемії: вчену змусили мовчати

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 2 777 осіб. При цьому у всьому світі кількість офіційно заражених досягло більше 1,7 мільйона осіб. Стало відомо, що влада Китаю змусила мовчати експерта-вірусолога після того, як вона розкрила генетичний склад COVID-19.

Вірусолог Ши Чженли багато років провела в складних експедиціях з пошуку вірусів в сирих печерах. Після спалаху коронавіруса в Ухані її відкликали в свою лабораторію.

Дослідження COVID-19 показали, що вірус був пов'язаний з підковоподібними кажанами, які були виявлені в більш ніж 1,5 тисячах кілометрів від регіону Юньнань в Китаї. Про це повідомляє Daily Mail.

Після того, як лабораторія Ші Чженли була закрита, директор Інституту вірусології Уханя Яньі Ван розіслав усім співробітникам і ключовим посадовим особам електронний лист, в якому їм було заборонено розголошувати інформацію про коронавірус.

У березні вірусолог заявила, що її команда 14 січня виявила, що новий вірус може заразити людей – за шість днів до того, як цей факт був підтверджений офіційним Китаєм. У той же день ВООЗ опублікувала в Twitter пост на підтримку Китаю, який спростував передачу вірусу людиною.

Команда Ши Чженли опублікувала свої дані, що ідентифікують захворювання, 23 січня на науковому порталі перед публікацією у лютому в журналі Nature.

Китайський журналіст розповів, що він розмовляв з Ши Чженли і дізнався, що її команда завершила секвенування генів COVID-19, і пов'язані з ним тести були готові вже 2 січня, але про це замовчувалося.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про те, що COVID-19 несе велику загрозу людям старше 50 років, крім того, вірусом частіше заражаються жінки (54%).