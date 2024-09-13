Кот "восстал из мертвых" и через 4 дня после кремации вернулся домой

Кит Тед, проживавший со своими владельцами в Северном Йоркшире, Великобритания, наделал шума в своих семьях и семьях соседей. А еще испугал работницу крематория для животных. Ибо животное вернулось домой через 4 дня после того, как его подвергли кремации.

Детали этой загадочной истории с котом Тедом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC.

Ники Найт с мужем и четырьмя детьми была в отпуске в Турции. Однажды ей позвонили соседи и сообщили, что нашли любимца семьи, кота Теда, в своем пруду - животное утонуло. И даже послали ей видео о том, что они нашли мертвого кота.

"Мне пришлось сообщить эту новость своему мужу и нашим четырем детям, и мы все были совершенно опустошены, потому что Тед - большая личность и любимый член семьи", - рассказала женщина.

Ники Найт с любимым котом Тедом (фото из архива семьи Найт)

Она не хотела отягощать своих соседей телом кота, пока они не вернутся из отпуска, и потому связалась с местным крематорием Heavenly Pets, чтобы работники забрали тело и подвергли его кремации.

Прошло четыре дня, семья горевала, но понимала, что нужно двигаться дальше. И отвлечься от печальных мыслей им помогал отпуск и отдых.

Но к госпоже Найт начала звонить няня, которая ухаживала за другим котом семьи. Дозвониться с первого раза не получилось и обеспокоенная госпожа Найт увидела несколько пропущенных подряд.

Когда Ники наконец поговорила с няней, то услышала, что кот Тед только что прошел к дому через кошачью дверку.

"Я сначала не поверила. Мне пришлось вызывать ее в прямом эфире FaceTime, чтобы увидеть своими глазами, что Тед действительно жив", - говорит женщина.

Красавчик кот Тед (фото из архива семьи Найт)

В этот момент до нее дошла правда. Она заплатила 130 фунтов стерлингов за кремацию неизвестного ей и чужого кота. Когда по возвращении из отпуска она пошла забрать прах кота, то увидела, что на урне было написано "Не мертвый Тед".

Вместе с урной ей отдали отпечаток лапы в рамке, отпечатки носа, маленькую баночку с образцом шерсти, открытку с сочувствием, пачку семян незабудки и официальный сертификат о кремации.

Вещи в память о коте от крематория (фото из архива семьи Найт)

Семье не удалось найти владельца мертвого кота. Они пришли к выводу, что это был действительно бродячий кот, возможно, фермерский. Но ему "повезло" получить достойные похороны.

Семья, конечно, была в восторге, что их Тед жив и все еще есть в их жизни. Но сам Тед был не особенно озабочен тем, что происходило вокруг его персоны.

"Он ничего не замечает. Мы все еще видим, как он бродит по дороге в соседний сад, поэтому мы должны пойти и забрать его, чтобы он действительно не попал в пруд", - говорит Ники.

Директор крематория для животных, которая очень сочувствовала семье Найт и выражала слова поддержки из-за гибели кота Теда, была не менее удивлена ситуацией. Она сказала, что крематорий передаст плату за кремацию местному центру спасения кошек.