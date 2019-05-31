Кіт Харінгтон лікується від алкоголізму в елітній клініці: з'явилися фото

Кіт Харінгтон лікується від алкоголізму в елітному оздоровчому центрі Коннектикуту Privе-Swiss. Зірка культового серіалу "Гра престолів" знаходиться там вже близько місяця. 32-річний британський актор після фіналу кіносаги був сильно виснажений, думки про закінчення цієї багаторічної роботи викликали стрес і увігнали в депресію. Журналісти DailyMail змогли зловити Кіта в об'єктив камери.

Актор був недбало одягнений у сірі спортивні штани і білу футболку, на голові була коричнева плоска кепка. Харінгтон вирушивдо фітнес-центру, у якому провів близько години.

Там зазвичай проходять заняття пілатесом та йогою, а також надають спа-послуги.

Кіт Харінгтон в елітному оздоровчому центрі Privé (фото: dailymail.co.uk)

Місяць перебування в центрі із його розкішними приватними віллами на набережній Лонг-Айленд-Саунд коштує понад 120 тисяч доларів.

Харінгтон був у клініці в Коннектикуті майже місяць, проходив психологічне тренування і когнітивно-поведінкову терапію від стресу і негативних емоцій.

Елітний оздоровчий центр Privе (фото: dailymail.co.uk)

Представник актора розповів, що Кіт вирішив використати цю перерву в своєму графіку "як можливість провести деякий час на оздоровчій самоті, щоб зайнятися деякими особистими питаннями".

Також інсайдер повідомляє, що дружина Харінгтона Роуз Леслі, яка також знімалася в серіалі "Гра престолів", дуже його підтримує.

"Всі його близькі дійсно хотіли, щоб він трохи відпочив. Зараз йому просто потрібен мир і спокій", - заявив він.

Харінгтон може вільно приходити і йти із закладу, коли хоче.

Кіт Харінгтон не зміг пережити фінал серіалу "Гра престолів" (фото: dailymail.co.uk)

Нагадаємо, що виконавиці головних ролей в "Грі престолів" розповіли, як хотіли загинути.

Також ми писали про те, що між зірками "Ігри престолів" стався конфлікт під час зйомок.

Як повідомлялося раніше, зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк зізналася, що відмовилася від ролі у нашому уявному фільмі "50 відтінків сірого".