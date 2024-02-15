С косточками или без? Как правильно есть гранат, а кому вообще не стоит этого делать

Чем полезен гранат

Гранат - полезен по многим причинам. В нем мало калорий и жира, однако он содержит большое количество витаминов и клетчатки.

Фолиевая кислота регулирует функции органов кроветворения, положительно влияющих на работу кишечника и печени, красоту волос и кожи.

Калий, магний и фосфор полезны для сердечно-сосудистой и нервной систем, помогают с выработкой энергии и еще несколькими сотнями важных для организма процессов.

Кроме того, гранат является надежным источником витамина С и антиоксидантов, защищающих организм от повреждений свободными радикалами, которые могут вызвать серьезные хронические заболевания и даже рак.

Плоды граната обладают мощным противовоспалительным эффектом, что обусловлено, в частности, присутствием в его составе антиоксиданта - пуникалагина.

Употребление граната или его сока снижают воспалительные процессы в организме и оказывают положительное влияние на здоровье сердца.

Полифенолы, имеющиеся в гранатах, могут повышать выносливость во время физических упражнений.

Проведенные в пробирках и на людях исследования обнаружили также, что экстракт граната может помочь снизить образование камней в почках.

Гранатовые соединения борются с вредными микроорганизмами и могут защитить, например, полость рта (уменьшая рост микробов, которые могут способствовать неприятному запаху изо рта и кариесу).

Кроме того, употребления граната может помочь поддержать здоровье кишечного микробиома, который играет ключевую роль во многих аспектах здоровья человека.

Вкусные и полезные плоды граната можно употреблять большинству людей (иллюстративное фото: pixabay.com)

Можно ли есть гранат с косточками

По мнению американского эксперта по правильному питанию Люсии Гарсиа, семена граната на самом деле очень полезны для организма - его можно жевать и глотать.

Такой способ употребления этого фрукта может максимизировать поглощение питательных веществ.

Следует отметить, что семена граната богаты полифенолами, витамином С и витамином Е. Комбинация этих трех ингредиентов оказывает сильное антиоксидантное действие.

Проведенные рядом ученых исследования показали, что антиоксидантные свойства семян граната в 3,5 раза выше, чем у вина или зеленого чая, а также в 48 раз выше, чем у витамина С и витамина Е.

Семена граната могут эффективно удалять свободные радикалы, защищать клетки и замедлять процесс их старения.

Некоторые утверждают также, что полифенолы граната могут преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), бороться со свободными радикалами в мозге и улучшать его работу.

Наконец, семена граната содержат значительное количество клетчатки, которая способствует моторике желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, выводит токсины и очень полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта в целом.

Кому нельзя есть гранат

Гранат и гранатовый сок, употребляемый в умеренных количествах, безопасен для большинства людей. В то же время некоторым все же стоит ограничить или полностью отказаться от употребления этого фрукта.

Не советуют есть гранат (особенно с косточками):