С косточками или без? Как правильно есть гранат, а кому вообще не стоит этого делать
Как правильно есть гранат и могут ли его косточки повредить организму - вопрос, который интересует многих. В то же время некоторым людям лучше не есть гранат вообще, или существенно ограничить его присутствие в рационе.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем полезен гранат, можно ли есть его с косточками, а также кому вообще не стоит употреблять этот фрукт.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Klopotenko, Medfond, Quora.
Чем полезен гранат
Гранат - полезен по многим причинам. В нем мало калорий и жира, однако он содержит большое количество витаминов и клетчатки.
Фолиевая кислота регулирует функции органов кроветворения, положительно влияющих на работу кишечника и печени, красоту волос и кожи.
Калий, магний и фосфор полезны для сердечно-сосудистой и нервной систем, помогают с выработкой энергии и еще несколькими сотнями важных для организма процессов.
Кроме того, гранат является надежным источником витамина С и антиоксидантов, защищающих организм от повреждений свободными радикалами, которые могут вызвать серьезные хронические заболевания и даже рак.
Плоды граната обладают мощным противовоспалительным эффектом, что обусловлено, в частности, присутствием в его составе антиоксиданта - пуникалагина.
Употребление граната или его сока снижают воспалительные процессы в организме и оказывают положительное влияние на здоровье сердца.
Полифенолы, имеющиеся в гранатах, могут повышать выносливость во время физических упражнений.
Проведенные в пробирках и на людях исследования обнаружили также, что экстракт граната может помочь снизить образование камней в почках.
Гранатовые соединения борются с вредными микроорганизмами и могут защитить, например, полость рта (уменьшая рост микробов, которые могут способствовать неприятному запаху изо рта и кариесу).
Кроме того, употребления граната может помочь поддержать здоровье кишечного микробиома, который играет ключевую роль во многих аспектах здоровья человека.
Вкусные и полезные плоды граната можно употреблять большинству людей (иллюстративное фото: pixabay.com)
Можно ли есть гранат с косточками
По мнению американского эксперта по правильному питанию Люсии Гарсиа, семена граната на самом деле очень полезны для организма - его можно жевать и глотать.
Такой способ употребления этого фрукта может максимизировать поглощение питательных веществ.
Следует отметить, что семена граната богаты полифенолами, витамином С и витамином Е. Комбинация этих трех ингредиентов оказывает сильное антиоксидантное действие.
Проведенные рядом ученых исследования показали, что антиоксидантные свойства семян граната в 3,5 раза выше, чем у вина или зеленого чая, а также в 48 раз выше, чем у витамина С и витамина Е.
Семена граната могут эффективно удалять свободные радикалы, защищать клетки и замедлять процесс их старения.
Некоторые утверждают также, что полифенолы граната могут преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), бороться со свободными радикалами в мозге и улучшать его работу.
Наконец, семена граната содержат значительное количество клетчатки, которая способствует моторике желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, выводит токсины и очень полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта в целом.
Кому нельзя есть гранат
Гранат и гранатовый сок, употребляемый в умеренных количествах, безопасен для большинства людей. В то же время некоторым все же стоит ограничить или полностью отказаться от употребления этого фрукта.
Не советуют есть гранат (особенно с косточками):
- детям до двух лет
- при аллергии и индивидуальной непереносимости
- при болезнях пищеварительного тракта
- людям с диабетом
- людям с низким давлением (чтобы не снизить его еще больше)
Напомним, ранее мы рассказывали о питахае, кивано и еще 9 необычных, но полезных фруктах, которые нужно попробовать.
Читайте также, можно ли есть часто помело и грейпфрут - что известно об их пользе или вреде для организма.