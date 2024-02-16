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В кишечнике был 6-сантиметровый патрон: в Киевской области мальчик проглотил пулю

В Киевской области мальчик проглотил пулю (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Боярка Киевской области в организме мальчика обнаружили пулю. Врачи удалили из кишечника 6-сантиметровый патрон

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Киевской областной детской больницы".

Детали инцидента

Мальчик из Белогородки пережил неожиданное происшествие. Гуляя по городу, где проходила линия фронта в 2022 году, он нашел пулю и случайно ее проглотил. Испуганные родители доставили мальчика в больницу, где провели рентгенографию.

После определения точного места постороннего предмета он был успешно извлечен из желудочно-кишечного тракта. Теперь пуля стала частью больничной коллекции.

Медики напоминают, что родителям следует проводить беседы с детьми, чтобы предотвратить аналогичные случаи. Если ребенок случайно роглотил посторонний предмет, необходимо немедленно обратиться за помощью врачей.

В Киевской области мальчик проглотил пулю (фото: facebook.com/ КНП КОР "Киевская областная детская больница")

Признаки, что ребенок проглотил посторонний предмет

Основные признаки, что ребенок проглотил копейку, батарейку или другой посторонний предмет

Если ребенок проглотил посторонний предмет, могут появляться следующие симптомы:

  • кашель
  • снижение аппетита
  • рвота
  • икота
  • обильное слюноотделение
  • вздутие живота
  • отрыжка

Главная опасность состоит в том, что эти симптомы появляются не сразу, а на 2-3 день. А за это время ситуация может стать достаточно серьезной.

Одной из самых серьезных проблем есть, когда ребенок проглотил батарейку. Ведь этот предмет взаимодействует с кислотой, которая присутствует в желудке и может быстро разрушиться. Это вызывает химический ожог. А потому если ребенок проглотил батарейку, нужно ее как можно скорее вытащить.

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