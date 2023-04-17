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Кошка часто ложится вам на грудь или живот: что это значит на самом деле

Почему кошки любят ложиться на живот или грудь (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Кошки часто любят устроиться на животе или груди домочадцев, помурчать и сладко там потянуться.

Почему они так поступают - узнайте в материале Styler ниже.

Главная причина поведения животного достаточно проста

Оказывается, кошка взбирается на грудь или живот хозяина не просто потому, что ей так захотелось.

Животных на самом деле привлекают мерные звуки биения сердца человека, а также покачивание живота при дыхании. Это успокаивает кошку, дает ей чувство покоя и безопасности.

Если питомец заснул у вас на груди, это значит, что он полностью вам доверяет.

Еще несколько причин такого поведения

Кошка выражает любовь к хозяину. Животные настороженно относятся к незнакомцам и вряд ли проявят расположение к людям, которых не знают или им не нравятся.

Пытается сблизиться. Кошки используют запах как признак территории и владения. Питомец, который любит лежать на груди человека, может пытаться оставить на нем свой запах как метку или знак того, что он принадлежит ему.

Делает это инстинктивно. Кошки от природы настроены на то, чтобы делать вещи, напоминающие им о материнской привязанности. Сон на груди того, кого они любят и кому доверяют, отвечает этим привычкам.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили новый таинственный вид кошки, которую прозвали "лиса".

Также узнайте, почему кот просыпается ранним утром и не дает хозяевам спать.

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