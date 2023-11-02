В Кишиневе повесился беженец из Украины: детали трагедии

В столице Молдовы Кишиневе украинский беженец совершил самоубийство. Парню было всего 23 года.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Puls Media.
Отмечается, что трагедия произошла 1 ноября, около 07:40, в многоквартирном доме на Piața Gării. В жилище было обнаружили тело 23-летнего беженца из Украины.
Тело парня обнаружила девушка жертвы, тоже уроженка Украины.
Следователи предполагают, что парень покончил с собой, поскольку признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Тело молодого человека доставили в Центр судебно-медицинской экспертизы. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Из 140 центров, открытых в Молдове в начале полномасштабной войны в Украине, сейчас работают 52. Треть из них заполнены частично. 2500 человек, живущие в центрах, будут проконсультированы по поводу жилья и новых условий.
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