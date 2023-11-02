В Кишиневе повесился беженец из Украины: детали трагедии

Детали самоубийства украинца в Кишиневе

Отмечается, что трагедия произошла 1 ноября, около 07:40, в многоквартирном доме на Piața Gării. В жилище было обнаружили тело 23-летнего беженца из Украины.

Тело парня обнаружила девушка жертвы, тоже уроженка Украины.

Следователи предполагают, что парень покончил с собой, поскольку признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Тело молодого человека доставили в Центр судебно-медицинской экспертизы. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Из 140 центров, открытых в Молдове в начале полномасштабной войны в Украине, сейчас работают 52. Треть из них заполнены частично. 2500 человек, живущие в центрах, будут проконсультированы по поводу жилья и новых условий.