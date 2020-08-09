Не тільки кишкова інфекція: українцям розповіли, де заборонено купатися

Українцям розповіли, де краще не купатися. Лікар-інфекціоніст Андрій Алфьоров розповів, що в літній сезон на пляжах виростає ризик отримати небезпечне інфекційне захворювання - кишкову паличку, лептоспіроз та інші. Також він розповів, як відрізнити придатні для купання пляжі.

"Ризики концентрації збудників вище там, де менше швидкість течії й менше глибина. Тобто теоретично, якщо заплисти подалі та там пірнати, то ризик зараження інфекційними захворюваннями менше. Там же, де вода стояча, де немає особливої ​​течії, то само собою зростає ризик заразитися тією чи іншою інфекцією - і необов'язково це кишкова інфекція", - зазначив інфекціоніст в ефірі телеканалу "Україна 24".

За даними медика, не надто популярною, але досить поширеною інфекцією є лептоспіроз, який призводить до інвалідності та навіть летального результату.

"Ще одна інфекція, яка поширена, особливо на півдні, але широкому загалу маловідома - це лептоспіроз. Це досить небезпечне захворювання, яке нерідко закінчується або інвалідністю, або смертю. Їм також можна заразитися в стоячій воді при мікротравмах шкіри. І виявляється воно лихоманкою, болями в м'язах, пожовтінням шкіри, порушенням функцій печінки й нирок", - розповів він.

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