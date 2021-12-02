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Під Кіровоградом школяр побив однокласницю на очах у всього класу: шокуюче відео

Автор: Тетяна Самарук

В Олександрівці Кіровоградської області 8-класник накинувся з кулаками на однокласницю. Зокрема, хлопець завдав дівчині удари ногами по тілу та бив кулаками по голові.

Так, інцидент стався у школі №1, повідомляє "Точка доступу".

Зазначається, що побиття школярки фільмували її однокласники й оприлюднили ролик у мережі.

На відео видно, що дівчинка не намагалася агресувати у відповідь. Також невідомо, що саме спровокувало інцидент.

За школярку ніхто не заступився. За кадром чутно лише сміх публіки.

За словами начальника відділу ювенальної превенції Нацполіції в Кіровоградській області Сергія Бочарнікова, батьки та адміністрація школи не зверталися до поліції з цього приводу. Однак, поліція перевіряє факт побиття дівчини.

"Нapaзі пpoвoдиться пepeвіpкa зa цим фaктoм, aджe нeoбхіднo встaнoвити oсoби дітeй, який цe клaс, і щo кoнкpeтнo стaлoся. Якщo тaм дійснo є тілeсні ушкoджeння, які дитинa завдала іншій дитині, тo відoмoсті внeсуть дo ЄРДР. Якщo нe будe пpeтeнзій oдне дo oднoгo, тo всe ж тaки тaкий фaкт є, він був oпpилюднeний, тoму пoліція вживaтимe зaхoдів aдміністpaтивнoгo впливу щодо бaтьків", - зaзнaчив він.

Увага! На відео присутні сцени насильства.

Раніше ми повідомляли, що у супермаркеті Києва охоронці побилися з відвідувачем через маску.

Також ми писали, що у Дніпрі чоловік під час бійки на вулиці кинув камінь в обличчя 2-річній дитині.

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