Кіркоров шокував іноземців на відкритті Євробачення 2021: перебивав співачку і знімав себе

Варто зазначити, що від цього бренду у нього була не тільки маска, але і жилетка, і прикраса на шиї.

Філіп Кіркоров і Наталія Гордієнко (фото: eurovision.tv)

Кіркоров зазначив, що йому приємно працювати з Наталією Гордієнко, оскільки вона артистична особистість і мати-одиначка. Він також згадав, як їздив на конкурс з іншими своїми підопічними, Дімою Біланом, Ані Лорак і Сергієм Лазарєвим.

Філіп Кіркоров шокував іноземців на відкритті Євробачення 2021 (відео: YouTube)

На іншому відео з бірюзової доріжки можна побачити, як Кіркоров їсть цукерки і пригощає Наталію Гордієнко.

Філіп Кіркоров шокував іноземців на відкритті Євробачення 2021 (відео: YouTube)

Іноземці прокоментували поведінку Кіркорова на бірюзовій доріжці.