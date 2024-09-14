Киркоров чуть не изнасиловал певца-подростка. Ломакин раскрыл детали инцидента с путинистом (видео)

"Я в том возрасте вообще не знал о том, что в мире существуют люди, которые, ну, такие. Я просто ребенком был. Но потом, когда я посмотрел, уже когда я узнал и вспомнил, как он на меня смотрел, я такой: а, да это не просто его такой особый взгляд", - вспомнил певец.

"Он намекает на что-то ребенку, а я не понимаю, потому что это вообще не в моей вселенной", - добавил он.

По словам артиста, однажды Киркоров подошел к нему со своим охранником. Это произошло после одного из эфиров проекта "Х-фактор", в котором он участвовал. Путинист начал делать ему комплименты, а затем заявил, что тот "вытащил золотой билет".

Никита Ломакин (скриншот)

Киркоров уверял Ломакина, что все, кому он такое говорил, потом якобы становились очень успешными. Также скандальный артист пригласил юного певца на концерт в Ялте.

Ломакин тогда сильно обрадовался. Он думал, что встреча с Киркоровым действительно сделает его популярным. О чем-то плохом Никита даже не догадывался. Хотя его пытались об этом предупредить. Директор детской студии, в которой он учился, сразу начала говорить, что Киркоров опасен.

"Ты что! Он же гей и педофил. Никита, осторожно!" - вспомнил слова женщины артист.

Но он не поверил и отправился в Ялту. Когда он приехал, люди из команды Киркорова начали ему говорить странные вещи. Они уверяли, что Никита должен "что-то попить, уснуть", а затем "даже не понять, как это делается".

Тогда Ломакин начал волноваться и понемногу догадываться, о чем вообще идет речь.

Ломакин вспомнил о неприятном инциденте с Киркоровым (скриншот)

"Филипп не хотел, чтобы я шел к нему с друзьями и так далее Он сказал: "Нет, у нас встреча с тобой только, один на один", - вспомнил Никита.

Директор его студии, знавшая концертного директора Киркорова, попыталась его спасти. Человек, который работал на путиниста, сказала, чтобы Ломакин звонил маме и звал ее в Ялту, якобы ее зовет сам Филипп.

"Будет с тобой все хорошо. Будешь с мамой, он тебе ничего не сделает", - уверял директор Киркова.

К счастью, мать Ломакина быстро приехала. Она не знала, что происходит. Она даже пошла с ним в номер к Киркорову, чтобы подарить ему цветы. Когда же Филипп увидел, что подросток пришел с мамой, он был ошарашен и пытался скрыть эмоции. И в тот момент из туалета вышел Сергей Соседов.

Ломакин рассказал о встрече с Киркоровым и Соседовым (скриншот)

"Я не знаю, до сих пор не могу себе представить. Вот что было бы вообще с моей жизнью", - заявил Ломакин.

После этого, примерно через месяц после концерта, на котором Никита чудом избежал "приватной" встречи с артистом, тот ему позвонил. Киркоров спрашивал, как у Ломакина дела.

Никита не сумел поставить его на место, потому что был юным и стеснялся. Вместо этого он рассказал, что сейчас занимается карьерой и собирает деньги на клип. В ответ Ломакин услышал странную тираду.

Филипп сказал, что "путь артиста очень тяжелый, а шансов практически нет". И Киркоров просил Ломакина помнить, что когда ему будет тяжело, он якобы может обратиться к "тяжелой артиллерии". Речь шла о том, что певец должен попросить путиниста о помощи.

По словам певца, сейчас, когда он поднял тему неадекватного поведения Киркорова с детьми, он получил сообщения. Люди, которые в детстве были артистами, танцорами и просто причастны к шоу-бизнесу, знали обо всем этом.

"Все знают, что внутри Киркоров многое мутит такого", - заявил Никита.