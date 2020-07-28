У Кирилівці жінка тримала дитину на ланцюгу: відео шокувало мережу

У Кирилівці очевидці зняли на відео, як жінка тримає дитину на ланцюгу
У Кирилівці Запорізької області стався дивний інцидент. Люди помітили, що жінка на пляжі тримала дитину на ланцюгу, коли вона сиділа на шезлонгу і щось пила.
Автор відео припустив, що жінка так вчинила, щоб хлопчик нікуди не пішов і не загубився. Відео було опубліковано на Instagram-сторінці "Запоріжжя".
Кирилівці жінка посадила дитину на ланцюг (відео: instagram.com/its_zp)
"50 відтінків Кирилівки", - підписали під відео.
Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію, і зазначили, що це зовсім не смішно.
Нагадаємо, Кирилівка пішла під воду після сильної зливи.
Раніше в Приморському посаді Запорізькій області чоловік привів на пляж коня і завів його у воду покупатися.