У Кирилівці дивом врятували рибалок, яких через негоду відносило в море: з'явилося відео

У курортній Кирилівці через негоду ледь не віднесло в Азовське море рибалок, які відправилися за уловом на гумових човнах.

Чоловіків у скрутній ситуації на щастя випадково помітили працівники сфери розваг, які й провели рятувальну операцію.Про це передає "РІА Мелітополь".

Рибалок пересадили на "банан", а їх човен відбуксували до берега.

Сам інцидент стався 13 липня ввечері, коли на пляжі раптово зіпсувалася погода, почалася гроза і линула злива. В акваторії Кирилівки піднявся сильний вітер, який дув від берега. Тож рибалок на човнах високими хвилями стало наполегливо нести все далі від берегової лінії.

"Хлопці, коли йдете ловити рибу - дивіться погоду. Тому що відносить у море. Ми потім проводимо рятувальні операції, рятуємо людей... Нереальний пішов дощ, вітер з берега всіх несе у море. Це взагалі випадковість, що ми їхали додому і знайшли цих людей. А то шукав би їх ДСНС", - розповіла одна з учасниць рятувальної операції, яка зняла процес на відео.

Також дівчина настійно закликала громадян, які зібралися рибалити під дощем, бути пильними та ставити до відома інших людей - щоб у разі негоди і небезпеки ті могли "наглядати" й інформувати рятувальні служби. В іншому випадку не відомо, коли б про рибалок згадали та почали пошукові роботи.

Відео: У Кирилівці рибалок мало не віднесло в море сильним вітром з берега

Відео: У Кирилівці врятували рибалок, яких через негоду несло в море

Раніше повідомлялося, що на вихідних на популярному курорті Кирилівка пронеслися два смерчі, які зняли на відео.

Нагадаємо також, що нещодавно туристів попередили про небезпечне явище в Азовському морі, через яке тонуть навіть першокласні плавці.