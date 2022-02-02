Кіра Рудик шокувала парламент: як виглядає лідерка "Голосу" після схуднення

У новому політичному сезоні Кіра похизувалася і новим стилем у Верховній раді.

Одразу помітно, що Кіра Рудик почала надавати перевагу приталеним жакетам. Двічі минулого пленарного тижня народний депутат одягнула модель британського бренду "Victoria Beckham": білий жакет поєднала з чорною спідницею від українського "Duality" і туфлями на шпильці від іспанського "Loewe". Вдруге нардепка обрала вже чорний жакет від "Victoria Beckham" з чорними брюками від "Duality" і туфлями малайзійського "Jimmy Choo".

"Я системно працювала і досі працюю зі своїм тілом. Надаю перевагу здоровим і легким продуктам. Для мене важливо завжди бути в тонусі, мати багато енергії та витривалості, бути продуктивною. А цього неможливо досягти без турботи про свій організм. Тому відповідально дотримуюся всіх порад свого ендокринолога і тренера. Радію, що внутрішні зміни проявляються і назовні, тому з радістю підкреслюю нові й приємні для мене зміни новими образами", - прокоментувала Кіра Рудик.

Також політик з'являлась у парламенті в сірому жакеті від англійської "Emilia Wickstead" з чорними блузою легендарного американського бренду "Michael Kors" та брюками від молодого українського "Duality". П’ятничний образ у Раді - білий жакет від "Proenza Schouler", чорна спідниця "Duality" і сумка від французького будинку моди "Chloe".