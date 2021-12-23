Кіра Рудик в Харкові зустрічалась з доктором Комаровським: про що говорили

"Мені справді приємно, що є такі політики, які готові навіть приїхати з Києва до Харкова, щоб поговорити з дядею Женею про вакцинацію", - сказав Комаровський під зустрічі з Рудик у Харкові.

Народний депутат висловила стурбованість низьким рівнем вакцинації в Україні і поцікавилася у лікаря, як мотивувати тих, хто не має об'єктивних причин відмовлятися від щеплення, а лише боїться чи вагається.

Комаровський зрештою звів все до простих речей: повинен бути особистий приклад лідерів думок і медиків та якісна інформаційна кампанія. Він вважає, що тему щеплення варто особливо старанно розкривати для старшого покоління. Бабусям, які не дивляться політичні ток-шоу, але дивляться мелодраматичні та детективні серіали, потрібно розповідати історії.

"Є реальний молодий хлопець, який купив довідки мамі і татові, і відправив їх до Туреччини відпочивати. І вони потім повертаються, і в нього немає ні тата, ні мами, тому що вони померли. Розкажіть цю історію. Вона така не одна. І ще: коли дитина хворіє, мами, часто, відводять її до бабусь, бо самим треба на роботу. Але ніхто не думає, чи має бабуся щеплення? Від коронавірусу, грипу, пневмококової інфекції. Як іще достукатися до найбільш вразливих людей?" - сказав Євген Комаровський.

Між тим, лікар зазначив, що, наприклад, в Ізраїлі взагалі відсутня необхідність подібної пропаганди. Бо у кожного пацієнта є лікар, якому він довіряє. І тільки в Україні, за державну зарплатню можуть працювати не просто сімейні лікарі, а навіть академіки, професори, завкафедри, завлабораторії інституту імунології, які будуть розповідати, що вакцинуватися не треба і продовжувати жити на державні гроші. Кіра Рудик ж зізналася, що сама витратила 2,5 години на те, щоб по пунктах розібрати зі своїми бабусею та дідусем всі міфи.

"Чому людям взагалі важко повірити, що їм хочуть добра? Тому що вони настільки звикли до того, що будь-яка ініціатива влади це одразу негатив і мінус. Вони можуть собі уявити тільки одне: якщо Комаровський каже, що він за вакцинацію, означає, що йому держава занесла дві валізи грошей. І все. І тут треба чітко розуміти, що я точно не маю жодного стосунку ані до влади, ані до Міністерства охорони здоров'я. Це моя людська позиція. Я особисто закінчив вакцинацію, другу дозу отримав у травні. Тобто я щеплений, нормально, жодних проблем. Моя сім'я щеплена, всі мої діти щеплені, дружина щеплена, всі щеплені навколо мене. Немає в моїй лікарні нікого, хто би не щепився. І всі вони не працюють ані на МОЗ, ані на Офіс президента. Тому те, що я кажу - це моя людська і лікарська позиція. Позиція людини, яка 40 років лікує дітей", - прокоментував Комаровський.

Під час бесіди Кіра Рудик і доктор Комаровський зійшлися на тому, що необхідно мотивувати саме сімейних лікарів. А людям пояснювати і демонструвати приклад.

Кіра Рудик зазначила, що партія "Голос" раніше ініціювала виплату 100% премії сімейним лікарям, які б мали найвищі показники вакцинації серед пацієнтів. Проте партія влада не підтримала таку ідею.