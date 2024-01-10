Корь в Украине: что нужно знать родителям о тяжелом детском заболевании

Чем опасна корь

По словам инфекциониста, корь - это одно из самых тяжелых заболеваний у детей. В частности, у вируса кори есть два опасных свойства.

Первое - это нейротропность. Это когда происходит поражение нервной системы, вследствие чего могут возникать тяжелые воспаления головного мозга - энцефалиты.

"Больше тяжелых энцефалитов, чем корью, за свою 40-летнюю практику я не встречал. Если ребенок будет жить после перенесенного корового энцефалита, он останется инвалидом", - отметил Сергей Крамарев.

Другое свойство вируса кори - это иммуносупрессивное действие. Речь идет об угнетении иммунной системы. На фоне кори легко происходит наслоение вторичных бактериальных инфекций, причем даже в течение полугода после перенесенной кори.

Это приведет к тому, что ребенок может заболеть тяжелой пневмонией, сепсисом и умереть от осложнений.

"Еще раз подчеркиваю, что единственная действенная защита - это вакцинация. И о своевременных прививках своих детей должны позаботиться прежде всего родители", - подчеркнул врач.

Симптомы кори

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры через 10-12 дней после инфицирования, которое длится 4-7 дней. На этой начальной стадии могут возникать насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также белые мелкие пятна на внутренней поверхности щек.

Через несколько дней появляется сыпь - сначала, как правило, на лице и верхней части шеи. Приблизительно через три дня сыпь распространяется по всему телу, включая руки и ноги.

Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем сыпь появляется через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Как распространяется вирус

Вирус кори распространяется при кашле и чихании, тесных личных контактов. Вирус остается активным и обитает в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов.

Важно, что инфицированный человек может передавать вирус еще за четыре дня до и через четыре дня после появления у него сыпи.

Как диагностировать

Чаще установить правильный диагноз можно визуально, по характерной симптоматике кори.

Симптомы кори у детей до года часто путают с краснухой или скарлатиной, что мешает своевременно начать правильное лечение.