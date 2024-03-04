Кинологи назвали цветы, которые смертельно опасны для собак

Лилия

Если у вас есть коты или собаки, то вам не следует держать в доме лилию - как в горшках, так и в букетах. Лилии могут вызвать необратимую почечную недостаточность. Даже несколько крупинок пыльцы или питьевая вода из вазы с лилиями могут сильно навредить животным.

Тюльпаны

Самая высокая концентрация токсинов - в луковице тюльпана. При попадании в организм животного, тюльпаны вызывают сильное расстройство желудочно-кишечного тракта, слюнотечение, потерю аппетита, судороги и нарушение сердечной деятельности.

Цикламен

Это растение содержит токсичные терпеноидные сапонины, особенно в корне растения. Его проглатывание может вызвать повышенное слюноотделение, рвоту, диарею, нарушения работы сердца и даже смерть у кошек и собак.

Каланхоэ

Это растение также содержит токсины, вызывающие серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта, а также нарушения сердечного ритма как у собак, так и у кошек.

Амариллис

Если ваша кошка или собака проглотит это прекрасное растение или луковицу, токсины могут вызвать рвоту, диарею, боль в животе и тремор.

Хризантема

Этот цветок содержит множество различных токсинов, в том числе пиретрины, которые могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, слюнотечение, рвоту и диарею. Если проглотить большое количество, то у кошек и собак может развиться потеря координации и депрессия.

Нарцисс

Эта луковица весеннего цветения принадлежит к тому же семейству, что и амариллис. Нарциссы вызывают длинный список симптомов, включая рвоту, низкое кровяное давление, судороги и проблемы с сердцем. Луковицы - самая ядовитая часть.

Олеандр

Популярный ландшафтный кустарник. Однако его листья и цветы содержат токсичные гликозиды, которые вызывают боли в животе, слюнотечение, депрессию, сильную рвоту и даже смерть.

Гиацинт

Эти красивые весенние цветы принадлежат к семейству лилий, поэтому они содержат алкалоиды, вызывающие сильную рвоту, кровавый понос и тремор при попадании в организм кошек или собак.

Крокус

Не допускайте домашних животных к луковицам или самому растению. Проглатывание любой части этого цветка может привести к раздражению полости рта, кровавой рвоте, шоку и повреждению многих органов - как у кошек, так и у собак.