Киноа или рис? Диетолог рассказала, что действительно полезнее для здоровья

Что такое киноа

Киноа известна своим слегка ореховым вкусом и высоким содержанием клетчатки, белка, витаминов и минералов. Естественно не содержит глютена. Белая киноа является самой распространенной формой, но есть и другие разновидности.

Диетолог Миранда Галати рассказала, что употребление киноа минимизирует значительные колебания сахара в крови и обеспечит стабильную энергию и аппетит. Также содержит много важных микроэлементов для поддержания здоровья и метаболизма, включая медь, железо, цинк и фолиевую кислоту.

В 45 г содержится:

калорий - 170

углеводов - 29 г

клетчатка - 3 г

сахар - 2 г

белок - 6 г

кальций - 19,8 мг

железо - 1,8 мг

Киноа (фото: Freepik)

Чем полезен рис

Рис - это злаковое зерно, доступное во многих сортах, включая белый и коричневый. Рис естественно не содержит глютена, а длиннозернистый коричневый считается самым здоровым видом.

Он содержит такие важные микроэлементы, как марганец, селен и ниацин. Если вы выберете коричневый рис, вы также получите пользу от дополнительного количества клетчатки и микроэлементов.

В 100 г длиннозернистого коричневого риса содержится:

калорий - 366

углеводов - 76,7 г

клетчатка - 3 г

белок - 7,25 г

кальций - 8 мг

калий - 250 мг

Рис (фото: Freepik)

Киноа полезнее риса?

Киноа и рис могут вписаться в здоровую диету. Киноа превосходит рис с точки зрения контроля уровня сахара в крови и плотности питательных веществ, поскольку она содержит дополнительную клетчатку, белок, витамины и минералы.

Стоит знать, что киноа - отличная замена риса, чтобы получить дополнительные полезные питательные вещества. Чтобы сделать замену, просто приготовьте киноа в соответствии с инструкциями на упаковке и замените 1 стакан киноа на 1 стакан риса.