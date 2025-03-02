Кинематограф умеет удивлять. Топ-12 самых неожиданных побед в истории "Оскара"

"Лунный свет" (2017) - Лучший фильм

89-я церемония вручения премии "Оскар" запомнилась одним из самых шокирующих моментов. Все шло по плану до объявления самой ожидаемой категории - "Лучший фильм". На сцене прозвучало имя победителя - "Ла-Ла Ленд", и создатели ленты уже начали свои благодарственные речи. Но внезапно выяснилось, что произошла ошибка - настоящим победителем стал фильм "Лунный свет".

"Паразиты" (2020) - Лучший фильм

Фильм "Паразиты" Пона Джунхо вошел в историю 92-й церемонии, став первой неанглоязычной лентой, которая получила главную награду. Кроме "Лучшего фильма", он получил еще три статуэтки - за "Лучшую режиссуру", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший международный фильм".

Этот южнокорейский триллер с сатирическим социальным подтекстом удивил зрителей мастерским сюжетом и режиссурой.

Мариса Томей в "Мой кузен Винни" (1993) - Лучшая актриса второго плана

Победа Марисы Томей за роль Моны Лизы Вито в комедии "Мой кузен Винни" до сих пор остается одной из самых неожиданных в истории премии. В фильме она сыграла остроумную и харизматичную невесту героя Джо Пеши, которая помогает ему защитить своего кузена в судебном деле.

Хотя игра актрисы покорила фанов, в этой номинации ей пришлось соревноваться с актрисами Ванессой Редгрейв, Джоан Плоурайт, Джуди Дэвис и Мирандой Ричардсон, которые считались фаворитками из-за своих драматических ролей. Когда объявили имя Томей, зал действительно был удивлен, а впоследствии начали распространяться слухи, что ведущий Джек Пеленс просто прочитал неправильное имя.

"Рокки" (1976) - "Лучший фильм"

Фильм "Рокки", который написал и в котором сыграл главную роль Сильвестр Сталлоне, тоже стал одной из самых больших неожиданностей "Оскара". Лента рассказывает историю Рокки Бальбоа - малоизвестного боксера, которому выпадает уникальный шанс сразиться с чемпионом в супертяжелом весе.

Подобно своему герою, сам "Рокки" был аутсайдером в кинематографическом мире: бюджет фильма был скромным, и мало кто считал его серьезным претендентом на награду. Но картина покорила зрителей искренностью, вдохновением и отражением "американской мечты".

"Столкновение" (2006) - "Лучший фильм"

78-я церемония запомнилась одним из самых противоречивых и самых неожиданных решений. Фильм "Столкновение" режиссера Пола Хаггиса неожиданно получил статуэтку в номинации "Лучший фильм", опередив фаворита - "Горбатую гору" Энга Ли.

"Столкновение" - это сложная многолинейная лента, которая исследует взаимопереплетение жизней жителей Лос-Анджелеса, затрагивая темы расизма, предубеждений и человеческих связей.

Эдриен Броуди в "Пианисте" (2003) - "Лучший актер"

На 75-й церемонии "Оскара" произошла одна из самых больших неожиданностей - 29-летний Эдриен Броуди стал самым молодым лауреатом премии в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Пианист" Романа Поланского.

Броуди сыграл Владислава Шпильмана - польского еврейского музыканта, который пытается выжить во время Холокоста. Его актерское мастерство поразило зрителей, ведь здесь присутствовала эмоциональная глубина и физическое перевоплощение - ради роли Эдриен прошел строгую подготовку и заметно похудел.

"Влюбленный Шекспир" (1999) - "Лучший фильм"

71-я церемония также принесла одну из самых неожиданных побед - "Влюбленный Шекспир" получил награду за "Лучший фильм", обойдя даже ленту "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга.

Романтическая комедия режиссера Джона Мэддена рассказывает вымышленную историю любви Уильяма Шекспира, которая якобы вдохновила его на создание "Ромео и Джульетты". Однако главным фаворитом гонки был "Спасти рядового Райана" - мощная военная драма, наполненная реалистичными сценами боев и глубоким эмоциональным содержанием.

Победу "Влюбленного Шекспира" можно объяснить агрессивной рекламной кампанией продюсера Харви Вайнштейна, известного своими умениями влиять на голосование Академии.

Роберто Бениньи в "Жизнь прекрасна" (1999) - Лучший актер

Итальянский актер и режиссер создал один из самых ярких и радостных моментов в истории "Оскара". На 71-й церемонии вручения он получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Жизнь прекрасна". Игра звезды в роли Гвидо Орефице, итальянского еврея, который с помощью юмора и воображения пытается уберечь сына от ужасов нацистского концлагеря, была одновременно трогательной и трагической.

Эта победа продемонстрировала, что Академия выделяет выступления, которые касаются сердца и выходят за пределы культурных барьеров.

"Повелитель бури" (2010) - Лучший фильм

82-я церемония премии стала знаковой в истории, ведь картина "Повелитель бури" режиссера Кэтрин Бигелоу получила награду за лучший фильм. Эта победа была особенно неожиданной, поскольку основным соперником ленты был "Аватар" Джеймса Кэмерона - на тот момент самый кассовый фильм всех времен.

"Повелитель бури" - это напряженная военная драма, рассказывающая об элитном отряде саперов в Ираке, демонстрируя психологическое и физическое бремя боевых действий.

Оливия Колман в фильме "Фаворитка" (2019) - Лучшая актриса

На 91-й церемонии "Оскара" поклонников ждал приятный сюрприз - Оливия Колман получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Фаворитка". Ее исполнение роли королевы Анны в этой мрачной комедийной исторической драме было одновременно трогательным и забавным, раскрывая сложный и уязвимый характер монарха.

Анна Пакуин из фильма "Пианино" (1994) - Лучшая актриса второго плана

66-я церемония "Оскара" также принесла один из самых неожиданных моментов, когда тогда еще 11-летняя Анна получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Пианино".

Лента режиссера Джейн Кэмпион рассказывает о немой женщине и ее дочери, которых отправляют в Новую Зеландию XIX века для заключения брака. Несмотря на свой юный возраст, звезда продемонстрировала большую актерскую зрелость на экране и сумела глубоко передать чувства и эмоции героини.

Тильда Суинтон в "Майкл Клейтон" (2008) - Лучшая актриса второго плана

В фильме "Майкл Клейтон" знаменитость сыграла Карен Краудер - влиятельного корпоративного юриста, чье привлечение к сокрытию правонарушений приводит к моральным и юридическим дилеммам. Ее исполнение было одновременно жутким и убедительным, тонко передавая образ женщины, находящейся под огромным давлением.

Эта победа показала, что Академия ценит сложные, многослойные роли, которые исследуют моральную неоднозначность.