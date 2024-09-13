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Эти привычки и питание во время менопаузы помогут похудеть и поддержать молодость организма

Что есть во время менопаузы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Организм женщины за свою жизнь претерпевает различные биологические и гормональные изменения. После 40 лет наступает период менопаузы. Во время него важно позаботиться о своем питании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что происходит во время менопаузы

Какие продукты есть

Чего не должно быть в рационе

К тому же следует избегать чипсов, крекеров, слишком обработанного хлеба и белого сахара. И даже если раньше вы с удовольствием переносили алкоголь, то метаболизм во время менопаузы становится тяжелее. Иногда красное вино может провоцировать больше гистаминовых реакций.

Самая эффективная диета для женщины в период климакса - это та, которая обеспечивает похудение на полтора, один килограмм в месяц. На самом деле - это даже не диета, а система здорового питания, которой нужно соблюдать постоянно.

Рациональное питание лишит лишних килограммов и будет способствовать уменьшению симптомов менопаузы.

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