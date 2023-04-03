Какими лекарствами можно заменить Нимесил: врач назвал безрецептурные препараты

Что такое Нимесил

Нимесулид - это противовоспалительный препарат с обезболивающим и жаропонижающим действием. Не является сильнейшим обезболивающим, противопоказан при болезнях печени. Его не рекомендуют употреблять при высокой температуре из-за роста вредного воздействия на печень при лихорадке. Рекомендован для лечения головной, зубной боли, менструальной боли, боли в позвоночнике и суставах кратким курсом. Противопоказан детям до 12 лет.

Какие безрецептурные препараты заменят Нимесил?

1. Парацетамол (панадол, ефералган, пиарон). Имеются взрослые и детские формы.

2. Ибупрофен (нурофен, бруфен, имет). Имеются взрослые и детские формы.

3. Мефенаминовая кислота. Детям от 5 лет и взрослым (детские и взрослые дозы отличаются).

4. Анальгин. Взрослым и детям с 12 лет (только для кратковременного лечения).

5. Зотек, декстемп (дексибупрофен). Усовершенствованный ибупрофен. Только для взрослых.

6. Ацетилсалициловая кислота 500 мг (аспирин). Только для взрослых, нежелательно при бронхиальной астме и высокой температуре.

7. Напроксен (налгезин). Для взрослых и детей старше 16 лет.

8. Комбинированные обезболивающие и жаропонижающие (аскофен, цитрамон, спазмалгон, седальгин плюс, грипп, фервекс). Только для лечения кратким курсом.