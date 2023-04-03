RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какими лекарствами можно заменить Нимесил: врач назвал безрецептурные препараты

Чем можно заменить Нимесил (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

После введения электронных рецептов на 60% препаратов, страну всколыхнула паника. В аптеках массово скупали все рецептурные лекарства, содержащие нимесулид (Нимесил, Нимид, Нимелган, Нимедар и т.д.). Но стоит ли так переживать из-за этого? И является ли это лекарство действительно важным?

О том, какими препаратами можно заменить Нимесил рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цуряк.

Что такое Нимесил

Нимесулид - это противовоспалительный препарат с обезболивающим и жаропонижающим действием. Не является сильнейшим обезболивающим, противопоказан при болезнях печени. Его не рекомендуют употреблять при высокой температуре из-за роста вредного воздействия на печень при лихорадке. Рекомендован для лечения головной, зубной боли, менструальной боли, боли в позвоночнике и суставах кратким курсом. Противопоказан детям до 12 лет.

Какие безрецептурные препараты заменят Нимесил?

1. Парацетамол (панадол, ефералган, пиарон). Имеются взрослые и детские формы.

2. Ибупрофен (нурофен, бруфен, имет). Имеются взрослые и детские формы.

3. Мефенаминовая кислота. Детям от 5 лет и взрослым (детские и взрослые дозы отличаются).

4. Анальгин. Взрослым и детям с 12 лет (только для кратковременного лечения).

5. Зотек, декстемп (дексибупрофен). Усовершенствованный ибупрофен. Только для взрослых.

6. Ацетилсалициловая кислота 500 мг (аспирин). Только для взрослых, нежелательно при бронхиальной астме и высокой температуре.

7. Напроксен (налгезин). Для взрослых и детей старше 16 лет.

8. Комбинированные обезболивающие и жаропонижающие (аскофен, цитрамон, спазмалгон, седальгин плюс, грипп, фервекс). Только для лечения кратким курсом.

Напомним, что накануне в украинских аптеках люди занимали очереди за лекарствами.

Читайте также, полный список лекарств, на которые с 1 апреля нужен рецепт.

Читайте РБК-Украина в Google News
препарати