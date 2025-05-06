Ким Кардашьян вызверилась на охранника Met Gala 2025, который едва не опозорил ее на весь мир

В Нью-Йорке состоялось самое главное событие в модной индустрии - ежегодный бал Института костюма Met Gala 2025 , где мировые знаменитости блистали во всей красе. Однако с Ким Кардашьян произошла неприятная ситуация.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tyla.

Еще до того, как звезда добралась до синей дорожки Met Gala, охранник случайно наступил на длинный шлейф ее платья. Инцидент произошел на выходе из отеля Ritz-Carlton в Нью-Йорке, где Ким находилась вместе с дочерью.

По словам эксперта по чтению по губам Николы Хиклинг, в момент раздражения Ким вызверилась на него.

"Ты можешь смотреть, куда идешь?" - с раздражением произнесла звезда.

Обращение Ким также прокомментировала эксперт по языку тела Инбаал Хонигман. По ее словам, Кардашьян еще до инцидента чувствовала себя нервно в тесном платье и делала мелкие шаги на носочках.

"Когда охранник наступил на шлейф и Ким чуть не упала, ее реакция была почти автоматической: она резко обернулась, сделала пренебрежительный жест рукой, резко подняла подбородок и громко выразила претензию, чтобы точно ее услышали", - отметила эксперт.



Ким Кардашьян (фото: Getty Images)

Какой наряд выбрала Ким Кардашьян

Ким Кардашьян выбрала для мероприятия черный кожаный ансамбль Chrome Hearts из крокодиловой кожи, состоящий из корсета с асимметричными плечами и юбки с длинным шлейфом.

Свой лук она дополнила кожаной шляпой, закрывавшей половину ее лица, а также роскошным многоярусным бриллиантовым колье на шее от Moussaieff, каплевидными серьгами с бриллиантами в ушах и кольцами с большими бриллиантами на руках.

Напомним, Ким Кардашьян - американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян".



Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)