У київській підземці знайшли труп жінки: деталі НП в метро (фото)

У Києві у підземці біля входу на станцію метро "Либідська" у Голосіївському районі було виявлено труп жінки. Про соторошну знахідку поліції розповів чоловік близько трьох годин ночі 26 жовтня. Про це передає "Інформатор".

Перехожий помітив тіло жінки без явних ознак життя, після чого зателефонував правоохоронцям.

Попередньо було встановлено, що йдеться не про вбивство - на тілі жінки не було виявлено слідів насильства.

Орієнтовно померлої близько 60 років. Біля неї в підземному переході знаходилися коробки з речами та одягом. Швидше за все, жінка ночувала в підземці, бо не мала певного місця проживання.

У Києві в підземному переході метро "Либідська" виявили труп жінки (Фото: kiev.informator.ua)

На місці працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та судмедексперти.

Всі деталі та обставини події встановлюються. Про точні причини смерті буде відомо пізніше.

Як повідомлялося раніше, в Києві у вересні недалеко від вулиці Маршала Конєва, 8 в озері виявили бездиханне тіло жінки. Очевидці помітили труп загиблої на поверхні води у 5-7 метрах від берега. Особу загиблої не встановлена. На вигляд їй 35-40 років.