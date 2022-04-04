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Під Києвом жінка відібрала у окупантів трофей для ЗСУ, сховавши його в кролячій клітці

Жінка під Києвом зухвало обдурила загарбників (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мешканка Київської області "віджала" у російських окупантів ящик з боєприпасами.

Про це повідомляється в мережі.

Деталі історії

Смілива мешканка села Победа Броварського району "конфіскувала" у окупантів цілий ящик з боєприпасами.

"Трофей" вона сховала в кролячій клітці, а після звільнення села передала ЗСУ.

На відео військовий розповідає, як захоплено зустрічали ЗСУ в селі Победа, і як жителі, ризикуючи своїм життям, допомагали нашим захисникам.

Як ми раніше писали, українські бійці голими руками спіймали російський безпілотник.

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Київ