Під Києвом жінка відібрала у окупантів трофей для ЗСУ, сховавши його в кролячій клітці

Мешканка Київської області "віджала" у російських окупантів ящик з боєприпасами.
Про це повідомляється в мережі.
Смілива мешканка села Победа Броварського району "конфіскувала" у окупантів цілий ящик з боєприпасами.
"Трофей" вона сховала в кролячій клітці, а після звільнення села передала ЗСУ.
На відео військовий розповідає, як захоплено зустрічали ЗСУ в селі Победа, і як жителі, ризикуючи своїм життям, допомагали нашим захисникам.
Як ми раніше писали, українські бійці голими руками спіймали російський безпілотник.
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